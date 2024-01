Nem mindennapi ötlettel próbálná növelni a júniusi EP-választásokon a részvételt az Európai Bizottság európai életmód védelméért felelős alelnöke, Margaritisz Szkínász.

A görög EB-alelnök ugyanis arra kérte Taylor Swiftet, hogy biztasson a választáson való részvételre.

A tizenháromszoros Grammy-díjas amerikai énekesnő ugyanis idén tavasszal kezdi meg európai turnéját, Szkínász pedig nagyon örülne, ha Swift arra kérné a fiatalokat, hogy szavazzanak a június 6-a és 9-e között megtartott európai parlamenti választásokon.

A fiataloknál senki sem tudja jobban mozgósítani a fiatalokat. [Erre] jobban képesek, mint a biztosok

– fogalmazott Szkínász szerdán az Európai Bizottságban tartott sajtótájékoztatóján a Politico tudósítása szerint. Hozzátette, hogy reméli, Swift médiacsapatából valaki követte a sajtótájékoztatót, és továbbítják majd felé a kérésüket.

Az EB-alelnök szerint az európai demokrácia szempontjából „döntő fontosságú”, hogy az idei EP-választásokon a fiatalok minél magasabb arányban vegyenek részt, és reményét fejezte ki aziránt, hogy Swift hajlandó lesz ezt megtenni az Európai Unió kedvéért.

Swift számára egyébként nem lenne újdonság, hogy követőit a választásokon való részvételre bíztassa.

Mint a Politico emlékeztet, a Time magazin által 2023-ban az év emberének választott énekesnő tavaly egy Instagram-sztoriban arra kérte amerikai követőit, hogy regisztráljanak a novemberi félidős választásokra – Amerikában több államban is kötelező a regisztráció a szavazás előtt –, és üzenete után néhány órán belül 35 ezren így is tettek. Ezenkívül Swift máskor is megszólalt politikai témákban, bár az énekesnő próbálja elkerülni, hogy az amerikai kultúrharc egyik központi témája legyen.

Szkínász egyébként a brüsszeli sajtótájékoztatón megjegyezte, hogy Swift május 9-én, az Európa-napon épp Párizsban lép fel, diszkréten tanácsolva azt az énekesnőnek, mikor lehetne erőteljesebb az üzenete.

(Borítókép: Taylor Swift koncertje Sao Paulóban, Brazíliában 2023. november 24-én. Fotó: Buda Mendes / TAS23 / Getty Images Hungary)