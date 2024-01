Kitartanak Németországban a gazdák: ma egy jelentős kikötő forgalmát bénították meg, ahol több mint 100 traktor blokkolja a forgalmat. Az országban szerdán emellett vasúti sztrájk is indult, amely következtében Németország-szerte csaknem teljesen leálltak a személyszállító vonatok. A szomszédos Romániában is elindult egy tiltakozási-hullám, ott a fuvarozók és a gazdák együtt tüntetnek.

Egész héten kitart Németországban a gazdák tüntetése – ma a brémai kikötők egyikében, Bremerhavenben akadályozták a kereskedelmi forgalmat.

Hétfőn kezdtek tüntetésbe a német gazdák több városban is, amiért az Olaf Scholz vezette kormány a szövetségi költségvetést úgy módosította volna, hogy több, az agráriparnak járó állami támogatási program összegét csökkentené.

A Bild szerint a hajózás mellett a kamionforgalmat is blokkolják a gazdák a kikötővárosban – az üzemeltető már most nagy gazdasági károkról beszélt a lapnak.

A kikötő forgalma leállt! A kora reggeli órák óta mintegy 100 traktor blokkolja a kikötő két fontos bejáratát és a vágányokat

– közölte Matthias Koch, a Bremenport szóvivője.

A tüntetők miatt nem tudják a konténerszállító hajókat áruval megrakodni, ez pedig extrém késésekhez vezet és jelentősen megnöveli a hajók üresjáratait is. Továbbá az érkező hajók nem tudnak belépni, mert a kikötő tele van. Ráadásul a vasúti sztrájk is érinti Bremerhavent: a német vonatvezetők is sztrájkba kezdtek, emiatt szerdán reggel Németország-szerte csaknem teljesen leálltak a személyszállító vonatok, a távolsági járatok közül pedig csak minden ötödik közlekedik.

Romániában is tüntetnek a gazdák

Nem csak Németországban, de Romániában is tüntetések okoznak forgalmi dugókat. A szomszédos országban a fuvarozók és a gazdák spontán közúti tüntetése spontán akcióként indult és eddig Buzau (Bodza) megyét, Bukarest körgyűrűjét és Kolozsvár környékét valamint az E60-as főútat is érinti Kolozs megyében, ahol Gyalunál alakult ki torlódás. A fuvarozók a gépjárműbiztosítás magas árával elégedetlenek, továbbá azzal, hogy GPS-rendszert kér tőlük az adóhatóság, emellett vámolási és egyéb adóügyi eljárásokat is nehezményeznek.