„Csalódottak vagyunk” – félreérthetetlen üzenetet kapott Orbán Viktor

Jim O’Brien, az Egyesült Államok külügyminisztériumának európai és eurázsiai ügyekért felelős helyettes államtitkára egy Zoom-beszélgetésen mondott véleményt arról, hogy a magyar miniszterelnök egyedüliként nem támogatta az Ukrajnának adott újabb pénzügyi támogatást, és hogy Svédország NATO-csatlakozását is blokkolja a kormány.

Emlékezetes, hogy a magyar kormányfő a tavaly év végi EU-csúcstalálkozón vétózta meg, hogy az Európai Unió 50 milliárd eurós támogatást adjon Ukrajnának. A vétó miatt újabb csúcstalálkozót hívtak össze február 1-re, és az uniós országok jelenleg is próbálják győzködni a kormányfőt, hogy járuljon hozzá a döntéshez. Legutóbb a Financial Times osztott meg részleteket arról, hogy miként áll jelenleg az ügy.

Jim O’Brien egy csütörtöki Zoom-telefonkonferencián beszélt arról, hogy az Egyesült Államok miként értékeli a közelmúltban történt fejleményeket.

Azt hiszem, kimondhatom, hogy csalódottak vagyunk

– mondta, hozzátéve, „Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Unióban egyedüliként kérdőjelezte meg azt, hogy Ukrajnát támogatni kell”.

A Reuters szerint O’Brien arra is emlékeztetett, hogy a kormány egyelőre Svédország NATO-csatlakozását sem hagyta jóvá, holott korábban többször is azt ígérték: nem ők lesznek az utolsók ezen a téren.

Meglátjuk, hogy betartják-e ezt az ígéretet most, amikor egyre közelebb kerülünk Svédország csatlakozásához – ami reményeim szerint hamarosan megtörténik. Szeretnénk, ha Magyarország konstruktív partnerünk lenne

– fogalmazott Jim O’Brien.

A magyar és amerikai kormányzat közt régóta nézeteltérés van a háborús politikát illetően. Minderről egyébként David Pressman, az Egyesült Államok budapesti nagykövete is tárgyalhatott nemrég a magyar kormány egyik tagjával, Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszterrel.

A svéd NATO-csatlakozás ügyéről szintén Bóka nyilatkozott az előző hétvégén: a tárcavezető egy finn lapnak mondta el, milyen feltételekhez kötik a svédek csatlakozását.

A folyamatot most még a törökök is akadályozzák: Recep Tayyip Erdogan török elnök a nyugati fegyverembargó feloldásához, illetve az F–16-os vadászgépek vásárlásának engedélyezéséhez kötötte a csatlakozás jóváhagyását. A török parlamentben viszont már napirendre került az ügy, és a külügyi bizottság mostanra zöld utat is adott a csatlakozásnak, míg a magyar Országgyűlésben még csak napirendre se vették a svéd kérdést.

Az orosz–ukrán háború fejleményeit pénteken is percről percre követjük ebben a cikkünkben.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatót tart a Kormányinfó keretében a Karmelita kolostorban 2023. december 21-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher / MTI)

