Robert Hardman királyi életrajzíró a várhatóan jövő csütörtökön megjelenő The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy című könyvéből pénteken közölt részletet a Daily Mail, melyből kiderült, hogyan fedezték fel a II. Erzsébet királynő 2022. szeptember 8-án bekövetkezett halála után hátrahagyott két magánlevelét.