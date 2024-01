A külföldön dolgozó magyar munkavállalók élményeit, sikereit és nehézségeit feldolgozó cikksorozatunkban eddig jobbára Ausztriában, de mindenképpen Európában szerencsét próbáló férfiak és nők szólaltak meg. Igen ám, de egy Miamiban élő magyar művész is jelentkezett szerkesztőségünknél, és úgy gondoltuk, Schumy Rezső Kolos kimondottan speciális története is megér – ha nem is egy misét, de egy cikket feltétlenül.