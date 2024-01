Oroszország hatalmas támadásra készül, már csak a megfelelő pillanatra várnak

Oroszország arra készül, hogy a következő hetekben új offenzívát indítson, amint Dél- és Kelet-Ukrajnában befagy a talaj – jelentette vasárnap az Institute for the Study of War.

Több orosz forrás állítja, hogy a hadsereg nagyszabású offenzívát tervez indítani Ukrajnában. Egyes források becslése szerint az offenzíva valamikor január közepe és február 2. között veheti kezdetét, miután a talaj befagyott, és Ukrajna kimerült pozíciói védelmében.

A hideg időjárási viszonyok mindkét oldalon befolyásolják a szárazföldi tevékenységeket. Az ukrán erők az ország déli részein arról számoltak be, hogy az orosz légi közlekedés a fagyos időjárás miatt nem tud megfelelően működni a régióban – írja a The Kyiv Independent.