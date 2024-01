A munkásosztálybeli szavazók játszották át a Republikánus Pártot Donald J. Trumpnak. Azonban a felsőfokú végzettségű konzervatívok biztosíthatják, hogy megtartsa azt – írja elemzésében a The New York Times.

Az egyre inkább kékgalléros pártban gyakran figyelmen kívül hagyott, felsőfokú diplomával rendelkező szavazók továbbra is a középpontjában állnak az abortusz, a külpolitika és a kulturális kérdések terén elhúzódó republikánus hidegháborúnak.

Ezek a szavazók, akik sokáig szkeptikusak voltak Trumppal szemben, csendben elősegítették a párton belüli felemelkedését – a fordulatot, amely az elmúlt évben történt, és amely egybeesett azzal, hogy a volt elnököt négy büntetőügyben elkövetett 91 bűncselekménnyel vádolták meg.

Trump úgy vezeti a republikánus előválasztási felméréseket, hogy mindössze egy évvel ezelőtt még Ron DeSantis floridai kormányzó mögött állt – ez a lemaradás nagyrészt annak volt köszönhető, hogy a volt elnök támogatottsága gyenge volt a felsőfokú végzettségű szavazók körében. DeSantis tanácsadói ezt a tényt használták kiindulópontként.

Aztán Trump „feltámadt”. Ez a párt minden szegletét, köztük a fehér munkásosztályt is megmozgatta. De a republikánusok kevés rétege körében erősödött meg annyira, mint a felsőfokú végzettségű konzervatívoknál – derül ki az elmúlt 14 hónap állami és szövetségi felméréseinek áttekintéséből.

Ez a jelenség ellentétes a főiskolai végzettségű republikánusok Trumppal szembeni, évek óta fennálló óvatosságával, akiket elbizonytalanítottak 2020-as választási hazugságai és abszolút kompromisszumképtelensége – írja a lap.

Úgy tűnik, a volt elnök felé való közeledésük nagyrészt a jelenlegi politikai légkörre adott reakcióból ered, nem pedig abból, hogy hirtelen a szélsőséges nacionalistákhoz csatlakoztak volna – derül ki a csaknem két tucat, felsőfokú végzettségű republikánus szavazóval készített interjúból.

Sokan hitetlenkedve fogadták a volt elnök ellen indított, szerintük túlzott és tisztességtelen jogi eljárásokat. Mások azt mondták, Trump győzelmét valószínűbbnek tartják, mint DeSantisét vagy Nikki Haley volt dél-karolinai kormányzóét. Többen azért találták Trumpot jobb választásnak, mert előtérbe helyeznék a belpolitikai problémákat a külpolitikával szemben, és csalódottak a magas hitelkamatok miatt.

Visszatér hozzá a Fox News közönsége. Ezek a szavazók elég okosak ahhoz, hogy lássák az írást a falon, ami szerint Trump nyer. Lényegében túl akarnak lenni ezen, és harcba küldeni őt Biden ellen

– mondta David Kochel, egy három évtizedes tapasztalattal rendelkező iowai republikánus kampányszakértő.

Az előválasztási szezon kezdetével a felsőfokú végzettségű republikánusok nagy döntés előtt állnak. Az, hogy Trump mellett maradnak-e, visszalépnek-e DeSantis úrhoz, vagy Haley asszony mögé sorakoznak fel, alapvetően meghatározza a párt irányvonalát a választásokig, sőt egyenesen az elkövetkező évekre – írja a The New York Times.

Donald Trump élvezi a szavazók támogatottságát

Trump az esélyes arra, hogy ő legyen pártja jelöltje, és ezzel ő lenne az első republikánus, aki egymás után háromszor elnyeri a jelöltséget. Azonban egy évvel ezelőtt ennek még nem volt sok esélye.

Nem tudta elérni, hogy a 2022-es félidős választásokon elhozza a támogatóinak ígért „vörös hullámot”. Az ezt követő hetekben az alkotmány felfüggesztését javasolta, és éles kritikával szembesült, amiért együtt vacsorázott Nick Fuentesszel, egy hírhedt fehér szuprematistával és holokauszttagadóval, valamint a rapper Kanye Westtel, akit széles körben elítéltek antiszemita megjegyzései miatt.

A republikánus szavazók reakciója azonnali volt.

A Suffolk University és a USA Today akkori felmérésében a párt szavazóinak 61 százaléka azt mondta, továbbra is támogatja Trump politikáját, de azt szeretné, ha más lenne a republikánus elnökjelölt. A felsőfokú végzettségű republikánus szavazók 76 százaléka értett egyet ezzel az állítással.

Ebben a hónapban ugyanez a közvélemény-kutató kimutatta, hogy Trump a republikánus szavazók 62 százalékának támogatását élvezi, beleértve a diplomával rendelkezők 60 százalékát.

Más felmérések is hasonló tendenciákat mutattak.

A Fox News közvélemény-kutatása szerint a fehér, felsőfokú végzettségű republikánusok körében Trump támogatottsága tavaly év közben a duplájára nőtt, és elérte a 60 százalékot.

Az, hogy Trump képes lesz-e fenntartani támogatottságát mind az alacsony, mind a magas végzettségű szavazók körében, döntő fontosságú lehet politikai jövője szempontjából a republikánus előválasztási versenyen túl.

A 2020-as elnökválasztáson az AP VoteCast több mint 110 ezer szavazó körében végzett felmérése szerint a republikánusok 9 százalékának támogatását veszítette el, akik más jelöltre szavaztak. Egyes kampánytanácsadók szerint ez került Trump második ciklusába, különösen annak fényében, hogy Joseph R. Biden Jr. csak a demokrata szavazók 4 százalékát vesztette el.

A The New York Times elemzése szerint a főiskolai végzettségű szavazók tették ki a Trumptól elfordulók 56 százalékát.

Elsöpörheti Trumpot a csendes többség?

A The Washington Post véleménycikke mindezzel szemben azt emeli ki, hogy nagy különbség van a valószínűség és az elkerülhetetlenség között – mint ahogy különbség van a néhány republikánus között, akik határozottan Trump-ellenesek, és azon nagyobb csoport között, amely hajlandó elgondolkodni azon, hogy letessékelje őt a színpadról.

A lap szerint az a jelölt, aki a legjobban megértette ezeket a különbségeket, Nikki Haley volt ENSZ-nagykövet. Ezért is van New Hampshire-ben valós esélye arra, hogy legyőzze őt. Trump kampánycsapata egyértelműen látja a veszélyt, és a floridai kormányzó, Ron DeSantis támadásáról áttért a politikusnő erodálására.

Kristen Soltis Anderson republikánus közvélemény-kutató ravasz és megfelelően óvatos olvasatot adott a párt választóiról:

Nincs Trump-ellenes többség. De lehetséges felépíteni egy Trumpon túli többséget

– mondta.

Szerinte a republikánusok meghatározó csoportja azok a szavazók, akik „azt mondják, hogy vannak dolgok, amelyek tetszenek nekik Trumpban, és vannak dolgok, amelyek nem tetszenek nekik Trumpban”. Néhányan, talán sokan is közülük, mégis rá szavaznak, mert „azt remélik, hogy jó Trumpot kapnak, és a rossz Trump eltűnik”. Mások viszont meggyőzhetők, mert a „rossz Trump” még mindig zavarja őket.

DeSantis két stratégiai falba ütközött. „Az volt a terv, hogy Trumpot a jobboldalról támadja, és nem vette észre, hogy a volt elnöknek milyen erős befolyása van a pártnak ezen a szárnyán” – mondta Anderson.

Iowa és New Hampshire után azonban Haley számára is egyre nehezebb lesz az út, többek között otthonában, Dél-Karolinában is, ahol Trump nagyon népszerű. A megkeseredett Chris Christie a visszalépése előtt azt jósolta, hogy Haley-nek „vége lesz, mint a botnak”.

Talán Christie-nek igaza van, hiszen Haley egyensúlyozása néha elvtelen opportunizmusra vall – és néha baklövésekhez vezet – írja a lap.

Azonban ha Christie egykori támogatóinak segítségével megnyeri New Hampshire-t, akkor lehetőséget ad máshol is pártja csendes kétkedőinek, hogy kifejezhessék a Trumppal kapcsolatos aggályaikat – diszkréten, a szavazófülkékben. Elvégre a „csendes többség” fogalma a republikánusok egykori találmánya.

(Borítókép: Donald Trump volt amerikai elnök az Iowa állambeli Des Moines-ban 2024. január 15-én Fotó: Al Drago / Bloomberg / Getty Images)