A napokban a BILD német lap közzétette a német védelmi minisztérium kiszivárgott titkos dokumentumait, melyekben a németek aprólékosan, lépésről lépésre leírják, hogy szerintük miként fog kirobbanni a harmadik világháború.

Ben Hodges nyugalmazott amerikai altábornagy, az Egyesült Államok európai erőinek korábbi parancsnoka szerint

ha a nemzetek nem veszik komolyan Oroszország fenyegetését, és nem lépnek fel ellene időben, akkor 18 hónapon belül kitörhet a harmadik világháború.

Hodges – aki 2014 és 2018 között volt az amerikai hadsereg parancsnoka Európában – hangsúlyozta, hogy egy totális háború lehetősége csak akkor következhet be, ha Oroszország megérzi, hogy a NATO nem felkészült vagy egységes. Kevin Ryan, az amerikai hadsereg nyugalmazott dandártábornoka is egyetértett azzal, hogy a fenyegetés valós – írja a Daily Mail.

Ben Hodges azt is részletezte, hogy ha kirobbanna a háború, „az azért lenne, mert Oroszország úgy ítélte meg, hogy nem állunk készen és nem vagyunk egységesek a szövetségen belül, vagy hogy nem rendelkezünk megfelelő lőszerrel és nincs meg hozzá a képességünk, hogy elég gyorsan reagáljunk” – fogalmazott.

A legjobb módja annak, hogy megakadályozzuk, hogy valaha is háború törjön ki, ha megmutatjuk, hogy fel vagyunk készülve rá

– összegzett Hodges, majd hozzátette: „Az Egyesült Királyság mindig is tisztában volt az orosz fenyegetéssel, de most Németország is felismerte, hogy ez csak rosszabb lesz, ha nem készülnek fel. Tehát a készenlét – a megfelelő felszereléssel és képességekkel – pontosan az, amit a nemzeteknek tenniük kell. És Németország ezt teszi.”

A volt amerikai tábornok végül közölte: jelenlegi állapotában úgy véli, a Kreml nem elég erős ahhoz, hogy összegyűjtse a totális háborúhoz szükséges hadsereget és felszerelést.

Az orosz–ukrán háború fejleményeit kedden is percről percre követjük ebben a cikkünkben.