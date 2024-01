Keményen reagált Pakisztán a halálos iráni légicsapásra

A következményekért a felelősség egyenesen Iránt fogja terhelni – figyelmeztetett Pakisztán Teheránban, Irán hétfői rakétatámadása ellen tiltakozva, amelynek következtében két pakisztáni gyerek is meghalt, valamint többen megsebesültek a pakisztáni–iráni határtól mintegy 50 kilométerre fekvő Koh-e-Sabz faluban.

Pakisztán kedden határozottan elítélte a határain belül végrehajtott iráni légicsapást, amely két gyermek halálát is okozta. Légterének indokolatlan megsértésének nevezte a rakétatámadást és megtorlásra figyelmeztetett – írja a CNN az iráni állami Tasnim hírügynökség közleménye alapján.

Irán közölte, hogy „precíziós rakéta- és dróncsapásokat” alkalmazott, hogy megsemmisítse a Dzsaisz al-Adl szunnita militáns csoport (Az Igazság Hadserege) két központját Pakisztán délnyugati Beludzsisztán tartományának Koh-e-Sabz nevű térségében.

A roham Irán hétfői rakétatámadása után történt, amelyet Észak-Irak és Szíria ellen indított, és ami a közel-keleti konfliktusok legújabb eszkalációja. E támadások Izrael jelenleg is zajló gázai háborúját még szélesebb regionális konfliktusba taszíthatják.

Pakisztán megfenyegette Iránt

Hétfőn éjjel Irán rakétacsapást hajtott végre az Irak kurdisztáni régiójában található Erbil ellen. Az irániak azt állítják, hogy egy kémközpontot bombáztak le. Helyi jelentések szerint azonban a rakéták egy helyi üzletembert végeztek ki a családjával együtt. Erbilben legalább 8 robbanást lehetett hallani az éjjel. Az al-Dzsazíra szerint az iráni Forradalmi Gárda a saját közleményében azt írta, hogy „Irán-ellenes csoportok” ellen hajtottak végre támadást. Azt írták, hogy az izraeli Moszad „kémközpontjai” voltak a csapás célpontjai, és hogy a támadásokat ballisztikus rakétákkal hajtották végre.

A pakisztáni külügyminisztérium azt is közölte, hogy a területét ért támadásban két ártatlan gyermek, egy nyolc és egy 12 éves lány is meghalt, továbbá súlyos következményekre figyelmeztetett, és provokációnak minősítette légterének megsértését. A minisztérium arra is kitért, hogy a jogsértő támadás annak ellenére történt, hogy Pakisztán és Irán között „számos kommunikációs csatorna létezik”.

A csapást követően az atomfegyverekkel rendelkező Pakisztán benyújtotta határozott tiltakozását Teheránban az iráni külügyminisztériumban, és

felhívta az ország képviselőinek figyelmét arra, hogy a következményekért a felelősség egyenesen Iránt fogja terhelni.

A Dzsaisz al-Adl szunnita militáns csoport kedden késő este közölte, hogy az iráni Forradalmi Gárda hat támadó drónt és számos rakétát vetett be két ház lerombolására, ahol harcosainak gyermekei és feleségei éltek és ahol a két lány meghalt, továbbá legalább négy ember megsebesült. Mindannyiukat a Panjgur járástól mintegy 60 kilométerre fekvő Koh-e-Sabz faluban kedd este elkövetett támadásban megrongálódott házakban találták meg, mintegy 50 kilométerre a pakisztáni–iráni határtól. A város kormányzója arról is beszámolt, hogy egy, a házak közelében lévő mecsetet is célba vettek és eltaláltak a csapások alatt.

Koh-e-Sabz arról ismert, hogy ott élt a Dzsaisz al-Adl egykori második számú parancsnoka, Mullah Hashim, akit 2018-ban a Panjgurral szomszédos iráni régióban öltek meg az összecsapásokban. A múlt hónapban Irán azzal vádolta meg a szunnita militáns csoport fegyvereseit, hogy megrohamoztak egy rendőrőrsöt az iráni Szisztán és Beludzsisztán tartományban 11 iráni rendőr halálát okozva. A szeparatista militáns csoport a határ mindkét oldalán tevékenykedik, és korábban már vállalta a felelősséget több iráni célpont elleni támadásért is. Céljuk az iráni Szisztán és Beludzsisztán tartomány függetlensége.