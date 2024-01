A tel-avivi Habima téren kormányellenes tüntetést tartottak szombaton, ahol a tömeg lemondásra szólította fel Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt és kormányát – számolt be róla a The Times of Israel.

A lap szerint az eseményen egy kisebb dulakodás is kialakult. Egy ellentüntető a földre esett, miközben „Izrael gyűlölőinek” nevezte a demonstrálókat.

A szombati tüntetésen élesen bírálták az izraeli kormányfőt, mivel egyes sajtóhírek szerint elhallgatta a katari közvetítéssel létrejött, a gázai túszok gyógyszerellátásáról szóló megállapodás részleteit.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala január 17-én közölte, hogy az Izrael és a Hamász palesztin terrorszervezet között katari közvetítéssel létrejött megállapodást követően gyógyszerekhez juthatnak a Gázai övezetbe hurcolt izraeli túszok.

A Franciaországból beszerzett gyógyszereket két katari katonai repülőn szállították Egyiptomba szerdán, majd onnan a Gázai övezetbe.

Izraeli túszok százai lehetnek a Hamász fogságában

A The Times of Israel szerint egy háborúról tartott sajtótájékoztatón Netanjahu elmondta, hogy Katar ígéretet tett, hogy a legutolsó túszhoz is eljuttatja a gyógyszereket. Az izraeli miniszterelnök bízik benne, hogy teljesítik a kötelezettségvállalásukat.

A Hamász által fogva tartott izraeli túszok családja szerint sokaknak van szükségük vényköteles gyógyszerekre krónikus betegség miatt.

A Hamász és egyéb szélsőséges csoportok fegyveresei tavaly október 7-én meglepetésszerű támadást indítottak Izrael ellen, betörtek az ország déli részébe, ahol mintegy 1200 ember megöltek, körülbelül háromezret megsebesítettek, és nagyjából 250 embert elraboltak, és a Gázai övezetbe hurcoltak.

Közülük 136-an még nem nyerték vissza szabadságukat. Izrael szerint közülük több mint húszan valószínűleg már nincsenek életben.