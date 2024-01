Túl sokáig voltunk kedvesek, keményen kell játszanunk Orbánnal − mondja az egyik uniós ország magas rangú diplomatája. A diplomaták ingerültek, mert Orbán hónapok óta blokkolja az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós pénzügyi támogatást az EU 2021–2027-es költségvetésének módosításában − írja a Recpozpolita nevű lengyel lap brüsszeli tudósítója.

Ez kezd komolyra fordulni. Az ukránok azt mondják, hogy februárban még van pénzük a fizetésekre, de márciusban már nem lesz elég

− számolt be egy másik diplomata. Ukrajna háború által sújtott gazdasága nem termel elég adóbevételt, a katonai kiadások pedig óriásiak.

A világ csaknem két éve küld Ukrajnának humanitárius segélyt és katonai felszerelést, de rendszeresen finanszírozza az ukrán költségvetést is, hogy az ország normálisan működhessen.

Túl nagy a bizonytalanság a folyamatos vétók miatt

Ez azonban minden alkalommal a bizonytalanság és az alku légkörében történik Magyarország ellenállása miatt, ezért Brüsszel úgy döntött, hogy négy évre szóló állandó csomagra tesz javaslatot, és ezzel egyidejűleg 2027-ig megnöveli a többéves uniós költségvetést, elsősorban a migráció elleni küzdelemre, a Covid-kötvények kiszolgálására és a mentőalapokra az egyre gyakoribbá váló természeti katasztrófák esetén. Magyarország azonban nemet mondott.

Elszabotálnak mindenféle segítséget Ukrajnának, legyen az gazdasági, diplomáciai vagy politikai támogatás az uniós csatlakozásról szóló tárgyalások formájában − írja a lap.

A cikk szerint Orbán Viktor mindig is engedett, ha Ukrajnáról volt szó, de most kivételesen sokáig kitartott, mert a magyar kormányfő először is úgy véli, hogy a Nyugat feleslegesen támogatja Kijevet, és meg kellene állapodnia Moszkvával.

Másodszor, minden adandó alkalommal igyekszik kialkudni magának valamit. A decemberi EU-csúcson blokkolta a döntést, ezért február 1-jére rendkívüli vezetői találkozót hívtak össze.

Orbán Viktor jelzi kompromisszumkészségét, de csak bizonyos értelemben. Beleegyezne 50 milliárd euróba, de azzal a feltétellel, hogy a csomagot minden évben egyhangú szavazással erősítik meg. Ez azt jelenti, hogy Orbán az egész EU-t sakkban tartaná ebben a kérdésben az elkövetkező években − írja a lap.

Brüsszelnek kezd elege lenni?

Brüsszelben sokan kezdik elveszíteni a türelmüket a magyar miniszterelnökkel szemben, és már arról beszélnek, hogy felgyorsítják a 7-es cikkely szerinti eljárást.

Ez ugyanaz az eljárás, amely Lengyelországot évek óta sújtja, és amelyet akkor indítanak, ha a tagállamot a jogállamiság súlyos megsértésével gyanúsítják. Sem Lengyelország, sem Magyarország esetében a nyilvános vádaskodásokon kívül eddig még semmi nem származott ezekből az eljárásokból − fogalmaznak.

A cikk szerint a magyarok szavazati joguktól való megfosztásával kapcsolatos kételyek nem csak a saját bűneikért való büntetéstől való félelem miatt vetődnek fel. A politikai számítás is fontos.

Orbán Viktor nem csak Magyarország miniszterelnöke. Az évek során egész Európában a populisták ikonjává vált

− mondja egy diplomata.

A szankciók ezért kontraproduktívak lehetnek, és erősíthetik a rendszerellenes pártok támogatottságát, amelyek minden bizonnyal a demokratikus magyar kormány elleni brüsszeli támadásról beszélnének. Ezt pedig senki sem akarja a júniusi európai parlamenti választások előtt.