Münchenben a rendőrség legalább 80 ezer tüntetőről számolt be, míg a szervezők 250 ezerről. A vártnál jóval nagyobb tömeg miatt a rendezvényt félbe kellett szakítani.

A rendőrség szerint a nagyszámú jelenlévő miatt nem lehetett szavatolni a résztvevők biztonságát. A szervezők eredetileg 25 ezer résztvevővel számoltak – adta hírül az MTI.

10 Galéria: Ismét tízezrek tiltakoztak a német nagyvárosok utcáin Galéria: Ismét tízezrek tiltakoztak a német nagyvárosok utcáin (Fotó: Christian Mang / AFP)

Kölnben a szervezők szerint 70 ezren gyűltek össze a szélsőjobboldali erők és az AfD ellen meghirdetett demonstráción. Saarbrücken városában csaknem 12 ezren vonultak fel „a fasizmus, populizmus és szélsőjobb ellen”. Brémában 35-40 ezerre becsülték a tüntető tömeget.

Berlinben délután négy órakor kezdődött nagy tömegtüntetés, és Cottbus, Drezda és Chemnitz városokban is meghirdettek hasonló megmozdulást vasárnapra.

Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnök KÖSZÖNETET MONDOTT A TÜNTETŐK TÍZEZREINEK A DEMOKRÁCIA MELLETTI ELKÖTELEZETTSÉGÜKÉRT.

„Ezek az emberek bátorságot adnak nekünk. Köztársaságunkat és alaptörvényünket védik ezek ellenségeivel szemben. Emberiességünket védik” – hangsúlyozta vasárnapi videóüzenetében a német államfő.

Már szombaton felcsaptak az indulatok

Ahogy az Index is beszámolt róla, már szombaton tüntetések voltak Frankfurtban, Hannoverben, Kasselben, Dortmundban, Wuppertalban, Karlsruhéban, Nürnbergben és más városokban is. Néhányan „A fasizmus nem alternatíva” feliratú táblákkal vonultak fel. Rendőrségi jelentések szerint még az északi-tengeri Sylt-szigeten is mintegy 600 ember vonult utcára.

A tüntetéseket jórészt az váltotta ki, hogy a Correctiv című hírportál jelentéséből kiderült, novemberben egy Potsdamban tartott találkozón AfD-s és a konzervatív Kereszténydemokrata Unióhoz (CDU) tartozó politikusok is megjelentek, és egyebek között az úgynevezett visszavándorlással, vagyis a bevándorlók és a kisebbségek, köztük a német állampolgársággal is rendelkezők kiutasításával foglalkoztak.

A jelentés Németország-szerte felháborodást keltett.