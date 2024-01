Halálos áldozata is van a francia gazdatüntetéseknek

Az áldozat egy 35 éves nő, aki kedd reggel a délnyugat-franciaországi Pamiers-ben egy útlezárásnál tartózkodott 40 éves férjével és 14 éves lányukkal, amikor a szalmabálákból épített útzárnak ütközött egy gépkocsi – adta hírül az MTI a helyi ügyészség közleményét. Hozzátették, hogy a gázolás „nem tűnik szándékosnak″, a helyszínen hajnalban nagyon rossz látási viszonyok voltak.

Az áldozat férjét és gyermekét súlyos sérülésekkel kórházban ápolják, a jármű három örmény állampolgárságú utasát őrizetbe vették a súlyos, nem szándékos emberölés miatt indított eljárás keretében.

Emmanuel Macron államfő és Gabriel Attal miniszterelnök is együttérzését és szolidaritását fejezte ki az X közösségi oldalon.

A tragédia ellenére is folytatják a tüntetést

„Az agrárvilág ezen rendkívüli pillanatában nehéz egy ilyen tragédiát megélni” – mondta Arnaud Rousseau, a legjelentősebb francia mezőgazdasági szakszervezet, az FNSEA elnöke. „A méretét mindannak, ami készülőben van, a tragédia nem fogja megváltoztatni. A harc folytatódik” – tette hozzá.

Egy nappal azután, hogy az FNSA elnökét fogadta Gabriel Attal miniszterelnök, a gazdák negyedik napja tartó tiltakozó megmozdulása kiszélesedett: újabb blokádok jelentek meg.

Hajnalban körülbelül harminc traktor akadályozta a forgalmat az A7-es autópályán a közép-franciaországi Lyon és Valence között – közölte Drome megye prefektúrája. Franciaország délnyugati részén az A64-es autópályán és a Golfech erőműhöz vezető bekötőutakon továbbra is útlezárások vannak, továbbá az A62-es és az A20-as autópályán is fennakadásokról éreztek hírek. Kedd délután a nyugati Bretagne-ban is kialakultak útlezárások.

A francia kormány a konfliktus kiszélesedésétől tart

A kormány hétfő este fogadta a többségi szakszervezetek képviselőit, de a találkozó után Marc Fesneau mezőgazdasági miniszter csak annyit mondott: „a miniszterelnök világosan kifejezte azon szándékát, hogy gyorsan, még a héten, számos kezdeti bejelentést tegyen”.

A kormány nem titkoltan attól tart, hogy országos tiltakozás alakul ki, hasonlóan a németországi, a hollandiai, a brit vagy a romániai gazdatüntetésekhez.

Az FNSA az elmúlt években több kompromisszumos megállapodást is kötött a kormánnyal, például a víz vagy a növényvédő szerek adójáról, de a gazdák továbbra is elégedetlenek, elsősorban azért, mert csökken a jövedelmük, és túl sok adminisztratív feladat és korlátozás hárul rájuk. A tüntetők ezenkívül követelik, hogy ne legyen több tilalom a növényvédő szerekre, a traktorok üzemanyagának drágulását állítsák le, valamint a természeti katasztrófákat követően gyorsabb legyen a kártalanítás.

Rendőrségi források szerint egyelőre csak néhány száz gazda tiltakozik a csaknem félmillióból, de „amennyiben a hatóságok nem adnak válaszokat, az akciók radikalizálódása is várható”.