Hétfőn meghalt Dexter Scott King polgárjogi aktivista a prosztatarákkal vívott harca után – írja a CNN.

Mindent beleadott, és a végsőkig küzdött ezzel a szörnyű betegséggel. Mint minden kihívással az életében, ezzel az akadállyal is bátran és erővel nézett szembe

– írta a The King Center a közleményében.

Dexter idősebbik testvére, Martin azt írta, hogy „a hirtelen jött sokk lesújtó”, és hogy nehéz egy ilyen pillanatban megfelelő szavakat találni.

Kérem, tartsák imáikban az egész King családot, különösen Dexter feleségét, Leah Webert

– tette hozzá.

Andre Dickens, Atlanta polgármestere szintén részvétét fejezte ki a családnak. Dexter mindössze hétéves volt, amikor apját, Martin Luther Kinget meggyilkolták. A CNN-nek elmondta, hogy éppen tévét nézett idősebb testvérével, amikor bejelentették, hogy apját Memphisben lelőtték. Azt nyilatkozta, hogy traumatikus és kaotikus időszak következett ezután.

Néhányan azt mondták neki, azt várják tőle, hogy az apja útját kövesse. A karrierje később összefonódott Martin Luther King örökségével, társszerzőként írt a Growing Up King: An Intimate Memoir című könyvében, és még apja szerepét is eljátszotta egy 2002-es filmben, a The Rosa Parks Storyban.

Amellett, hogy folytatta apja polgárjogi munkáját, Dexter egész életében vegán volt, és az állatok jogaiért küzdött. A The Vegetarian Timesnak adott 1995-ös interjújában azt mondta, hogy étrendje erőszakmentes meggyőződésének kiterjesztése.

Van kapcsolat aközött, ahogyan az ember él, és ahogyan másokkal bánik. Ez az egyénnél kezdődik

– mondta.

(Borítókép: Dexter Scott King a Greatness Awards 20. évfordulós ünnepi vacsoráján a King Centerben 2006. január 14-én. Fotó: Moses Robinson / Getty Images Hungary)