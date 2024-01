Kedden nem változtattak a „végítélet óráján”, így – szimbolikusan – továbbra is mindössze 90 másodpercre vagyunk az apokalipszistől.

Az atomtudósok szerint ilyen közel még soha nem volt a „végítélet órája”. Ennek szerintük több oka van: az Oroszország ukrajnai inváziója közepette tett nukleáris fegyverekkel kapcsolatos lépések, a gázai háború és az egyre súlyosbodó klímaváltozás, továbbá kitérnek a mesterséges intelligencia és az új biotechnológia okozta kihívásokat is.

A Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) szerint a „végítélet órájától”, akárcsak tavaly, 90 másodpercre vagyunk.

Ezzel szimbolikusan azt kívánják ábrázolni: ilyen közel még nem voltunk az apokalipszishez.

A chicagói székhelyű nonprofit szervezet 1947-ben, a második világháborút követő hidegháborús feszültségek idején hozta létre a „végítélet óráját”. Ezzel kívánták figyelmeztetni a közvéleményt, hogy milyen közel van az emberiség a világ elpusztításához.

Most kedden azt kommunikálták, hogy a baljós tendenciák továbbra is a katasztrófa felé mutatnak. Problémaként említették meg, hogy többek között Kína, Oroszország és az Egyesült Államok mind nagy összegeket költenek nukleáris arzenáljuk bővítésére vagy modernizálására. Ezzel növelve a tévedés vagy hibázás lehetőségét, így pedig fokozódik a nukleáris háború kockázata.

Folyamatosan figyelmeztetnek

„Oroszország ukrajnai háborújának tartós befejezése távolinak tűnik. Továbbra is komoly lehetőséget látunk arra, hogy Oroszország atomfegyvereket használjon ebben a konfliktusban. Az elmúlt évben Oroszország számos aggasztó nukleáris jelzést küldött” – mondta BAS elnöke.

Pontosan egy éve írtuk meg, hogy a szimbolikus órát működtető szakértők szerint Oroszország ukrajnai háborúja az oka annak, hogy az emberiség „mindeddig a legközelebb került a megsemmisüléshez”.

Az óra a világjárvány és a globális felmelegedés miatt 2020 óta 100 másodperccel éjfél előtt állt.

Most az atomfegyverek harctéri bevetésének veszélye felemelte a fenyegetettségi szintet. Akkor is az állt a közleményükben, hogy a bejelentés egyben azt is jelenti, hogy a „végítélet órája” 1947-es megalkotása óta a legközelebb került a világvégéhez.

(Borítókép: A Végítélet óráját 90 másodpercre állítják 2023. január 24-én. Fotó: Anna Moneymaker / Getty Images Hungary)