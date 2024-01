„Európa válságok és bizonytalanságok korszaka előtt áll. Ennek a fényében országaink kapcsolatai – mind a bilaterális, mind a nemzetközi szervezetek tagjaiként ápolt kapcsolatok – egyre nagyobb fontosságúak” – ezekkel a sorokkal kezdte hivatalos levelét Orbán Viktor miniszterelnök, amikor január 23-án magyarországi látogatásra hívta Ulf Kristersson svéd miniszterelnököt. A levél tartalmát a 444 hozta nyilvánosságra. Orbán Viktor ezt követően így fogalmazott:

Meggyőződésem, hogy a Svédország és Magyarország közötti bármilyen politikai vagy biztonsági megállapodás alapjának az egymás iránt táplált, kölcsönösen erős bizalomnak kell lennie. A magyar kormány ennek szellemében javasolta a Magyar Országgyűlésnek, hogy ratifikálja Svédország NATO-csatlakozási kérését. A kölcsönös bizalom a parlamenti vitáink során is kiemelt szempont volt.

A magyar miniszterelnök a levelében emlékeztetett arra, hogy az intenzívebb politikai párbeszéd hozzájárulhat a kölcsönös bizalom megerősítéséhez országaink és intézményeink között, lehetővé téve, hogy tovább erősítsük politikai és biztonsági megállapodásainkat.

„Mindezekre tekintettel meghívom önt, hogy a legelső alkalmas időpontban látogasson el Magyarországra, hogy eszmét cserélhessünk minden közös ügyünkről, így az összetett bilaterális kapcsolatainkról, a biztonsági és védelmi politika terén várható jövőbeli együttműködésünkről és Magyarország közelgő soros elnökségéről az Európai Unió Tanácsában” – zárta levelét a magyar miniszterelnök.

A svédek elutasították a meghívást

Ahogy azt korábban már összegeztük, hétfőn jelent meg a nemzetközi sajtóban a hír, hogy a török parlament ezen a héten napirendre veszi Svédország NATO-csatlakozásának ratifikációját. Ez kedden meg is történt, és a törökök igent mondtak az északi ország csatlakozására.

Kedden a miniszterelnök sajtófőnöke, Havasi Bertalan közölte, hogy Orbán Viktor (vélhetően a törökországi fejleményekre reagálva) Magyarországra hívta Ulf Kristerssont, Svédország miniszterelnökét. A svédek részéről viszont Tobias Billström külügyminiszter néhány órával később elutasította ezt a meghívást. „Nem látok okot arra jelenleg, hogy tárgyaljunk” – mondta a svéd külügyér, majd azt is hozzátette, hogy remélik, hogy Magyarország a lehető leghamarabb ratifikálja a tagságot. Kedd este a NATO főtitkára is nyilatkozott a svédek ügyében.

Szintén számítok Magyarországra, hogy minél hamarabb elvégzi a nemzeti ratifikációt

– mondta az MTI szerint Jens Stoltenberg, aki üdvözölte a törökök döntését. Hozzátette, a NATO-szövetségesek a vilniusi csúcstalálkozójukon egyetértettek abban, hogy meghívják Svédországot szövetségbe, a svédek pedig teljesítették kötelezettségvállalásaikat, és a tagságuk erősebbé teszi a NATO-t, és biztonságosabbá mindannyiunkat.

A török parlament döntése után egyébiránt még török részről is szükség van két formális lépésre: a ratifikációs okmányt Recep Tayyip Erdogan elnöknek is alá kell írnia, valamint a török hivatalos lapban is közzé kell tenni ahhoz, hogy hatályba léphessen. Ettől eltekintve viszont már csak a magyar politikusokon múlik, mikor csatlakozhatnak a svédek a szövetséghez, de egyelőre nem látni jelét annak, hogy a svéd és a magyar fél álláspontja közeledne egymáshoz.

