Hétfőn jelent meg a nemzetközi sajtóban a hír, hogy a török parlament ezen a héten napirendre veszi Svédország NATO-csatlakozásának ratifikációját. Ez kedden meg is történt, és a törökök igent mondtak az északi ország csatlakozására.

Ezzel már csak Magyarország jóváhagyása kellene a svédek csatlakozásához, a magyar kormány szerint azonban még nem teljesültek bizonyos feltételek.

Kedden a miniszterelnök sajtófőnöke, Havasi Bertalan közölte, hogy Orbán Viktor (vélhetően a törökországi fejleményekre reagálva) Magyarországra hívta Ulf Kristerssont, Svédország miniszterelnökét.

A svédek részéről viszont Tobias Billström külügyminiszter néhány órával később elutasította ezt a meghívást.

„Nem látok okot arra jelenleg, hogy tárgyaljunk” – mondta a svéd külügyér, majd azt is hozzátette, hogy remélik, hogy Magyarország a lehető leghamarabb ratifikálja a tagságot.

Kedd este a NATO főtitkára is nyilatkozott a svédek ügyében.

Szintén számítok Magyarországra, hogy minél hamarabb elvégzi a nemzeti ratifikációt

– mondta az MTI szerint Jens Stoltenberg, aki üdvözölte a törökök döntését.

Hozzátette, a NATO-szövetségesek a vilniusi csúcstalálkozójukon egyetértettek abban, hogy meghívják Svédországot szövetségbe, a svédek pedig teljesítették kötelezettségvállalásait, és a tagságuk erősebbé teszi a NATO-t és biztonságosabbá mindannyiunkat.

A török parlament döntése után egyébiránt még török részről is szükség van két formális lépésre: a ratifikációs okmányt Recep Tayyip Erdogan elnöknek is alá kell írnia, valamint a török hivatalos lapban is közzé kell tenni ahhoz, hogy hatályba léphessen. Ettől eltekintve viszont már csak a magyar politikusokon múlik, mikor csatlakozhatnak a svédek a szövetséghez, de egyelőre nem látni jelét annak, hogy a svéd és a magyar fél álláspontja közeledne egymáshoz.