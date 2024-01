Zelenszkij: Nyilvánvaló, hogy az oroszok szórakoznak az ukrán foglyok életével

Szerda késő esti beszédében Volodimir Zelenszkij is reagált a belgorodi halálos repülőgép-szerencsétlenségre. Az ukrán elnök azzal vádolta az oroszokat, hogy ukrán hadifoglyok életével játszanak, és nemzetközi vizsgálatot követelt – tudósított a BBC.



Ahogy arról az Indexen is beszámoltunk: szerda délelőtt lezuhant egy orosz Iljusin–76-os katonai repülőgép Oroszországban, az ukrán határ közelében fekvő Belgorodi területen. Az orosz fél szerint a gépen 65 ukrán hadifoglyot szállítottak. Az ukránok szerint ez nem igaz: ők azt állítják, hogy nem hadifoglyok, hanem rakéták voltak a gépen. Napvilágot látott egy olyan információ is az ukrán sajtóban, miszerint ukrán katonák lőtték le a gépet. Ezt nem sokkal később visszavonták, és az ukrán védelmi tárca azt közölte: egyelőre nem tudják megerősíteni, hogy az ukrán légvédelem lőtte le a repülőt. Az oroszok eközben arról írtak, hogy három rakétával lőhették le a gépet, amelynek fedélzetén mindenki meghalt. A nyilvános repülési adatokból úgy tűnik, hogy a gép Iránból ment Oroszországba. A BBC szerint is valószínűnek tűnik, hogy szerdán tényleg egy fogolycserére készültek az oroszok és az ukránok.



Az ukrán elnök szerda esti beszédében úgy fogalmazott, hogy mindent megtesznek a tények megismeréséért, tájékoztatást kért a belgorodi szerencsétlenséggel kapcsolatban. Hozzátette: ragaszkodik a nemzetközi vizsgálathoz is.

Nyilvánvaló, hogy az oroszok szórakoznak az ukrán foglyok életével, hozzátartozóik érzéseivel és társadalmunk érzelmeivel. Meghallgattam a főparancsnok és a vezérkar jelentését a légierő bevetéséről. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat minden körülményt kivizsgál. Utasítottam az ukrán külügyminisztert, hogy tájékoztassa partnereinket az Ukrajna rendelkezésére álló információkról

– közölte Zelenszkij.



Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, az orosz Biztonsági Tanács helyettes vezetője azt írta a Telegramján az esetről, hogy szerinte a gép megsemmisítése „a kijevi neonáci elit belső harcainak az eredménye”. Posztjában hősöknek nevezte az orosz gép pilótáit, és azt írta, hogy szerinte az ukrán vezetés direkt bombáztatja le a saját településeiket is a hatalomért és a pénzért.

Pjotr Tolsztoj, az orosz Állami Duma házelnökhelyettese eközben azt mondta: a történtek után egyáltalán nem lehet tárgyalni a kijevi vezetéssel.

Minél hamarabb semlegesítjük a terroristákat, annál kevesebb idejük lesz bajt okozni. Tárgyalásnak nincs helye, csak a börtön vagy a megsemmisülés várhat rájuk

– közölte. Mindeközben az Állami Duma már azt is javasolta, hogy kezdjék meg Ukrajna terrorista állammá nyilvánításának folyamatát is a történtek miatt.