„A helyzet nagyon komoly, hiszen fennáll a veszély, hogy Fico kormánya orbáni vagy putyini irányba viszi el Szlovákiát. Mindent az ellenőrzésük alatt akartnak tartani – a parlamentet, a kormányt, az elnököt és az Európai Parlamentet is. Képzeljék el, ha Szlovákia hangja Brüsszelben Andrej Danko [a szélsőjobboldali SNS pártelnöke – a szerk.] vagy Lubos Blaha [a Smer megosztó politikusa, aki gyakran összeesküvés-elméleteket terjeszt – a szerk. ] lenne. Nem engedhetjük meg, hogy mindent ők birtokoljanak” – fogalmazott sajtótájékoztatóján a liberális Progresszív Szlovákia elnöke, Michal Simecka, aki ezután bejelentette, hogy erre az általa vélt veszéllyel pártja hogyan kíván megküzdeni:

a Progresszív Szlovákia EP-listájának első helyére az egykori szlovákiai magyar kormányfőt, Ódor Lajost kérték fel, aki el is fogadta azt.

A pártelnök után az újdonsült listavezető lépett a mikrofonhoz, aki elmondta, nem volt tervei között, hogy ily módon tér vissza a politikába, „azonban nehéz nézni, ahogy a jelenlegi kormány elsodorja Szlovákiát” – kezdte beszédét az egykori kormányfő, aki ezután a Fico vezette Smer–Hlas–SNS-kormányt kritizálta.

Amikor szakértői kormányom befejezte működését, számomra nem úgy tűnt, hogy Szlovákia legnagyobb problémája, hogy a maffia és a korrupció elleni fellépés túl sok

– fogalmazott gúnyosan Ódor, aki szerinte a Fico-kormány nem a fontos ügyekkel (következő generációt érintő problémák, egészségügy, gyengébb társadalmi csoportok segítése) foglalkozik, hanem az előző kormány ideje alatt Ficohoz közeli körök ellen indított bírósági ügyek ellehetetlenítésével és a nyomozóhatóságok átszervezésével.

Simecka felkérését végül amiatt fogadta el, mert szerinte a Progresszív Szlovákia az általa fontosnak nevezett ügyeket próbálja megoldani.

De hozzátette, számára ezenkívül az is szimpatikus volt, hogy a PS ígérete szerint nem megosztani szeretné a szlovák társadalmat, hanem egyesíteni. Egyébként csakúgy mint Caputova, Ódor sem lép be a pártba, azonban elmondta, erről majd a választások után dönt.

Ódor (Ľudovít Ódor) még tavaly vezette Szlovákiát május és október között, miután a 2020-as választás után alakult Matovic- és Heger-kormányok bukása után Zuzana Caputova a magyar származású közgazdászt kérte fel kormányalakításra. Most annak ellenére tér vissza a politikába, hogy mandátumának megszűnése után még úgy fogalmazott, öt százaléknyi esélyt lát politikai visszatérésére, hozzátéve, hogy ez statisztikailag hibahatáron belül van.

A Progesszív Szlovákia sokat nyerhet Ódor indulásával

Annak ellenére, hogy a Progresszív Szlovákia az októberi választáson a második legtöbb szavazatot szerezte és az általuk támogatott jelölt, a független Zuzana Caputova nyerte meg az elnökválasztást 2019-ben, a liberális pártot gyakran kritizálják, hogy túl fiatalok, tapasztalatlanok és inkább működik mozgalomként mintsem politikai pártként.

Azonban Ódor „leigazolásával” immáron változtathatnak e túl fiatal és tapasztalatlan imázsukon.

Ódor ugyanis miniszterelnöki posztja előtt is rendkívül impozáns önéletrajzzal rendelkezett, például öt évig ő töltötte be a Szlovák Nemzeti Bank alelnöki posztját, emellett közgazdászként jeles szakértőként tartják számon az országban – több könyvet is írt, ezenkívül szakpolitikák kidolgozásában is részt vett.

Az egykori miniszterelnök emellett az ellenzéki szavazók körében rendkívül népszerű, ami szintén segíti a pártot – egyébként Ódor a listavezető pozíción kívül egy PS által létrehozott elemzői csapat irányítására is felkérték.

Z tejto správy mám veľkú radosť! Tím PS posilnila výrazná osobnosť - lídrom našej kandidátky do Európskych volieb bude bývalý premiér Ľudovít Ódor.



PS sme vždy budovali ako hnutie, ktoré má na prvom mieste budúcnosť Slovenska. A tú vieme tvoriť iba s najlepšími odborníkmi a… pic.twitter.com/w75WCccuGg — Michal Šimečka (@MSimecka) January 24, 2024

Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy Ódor jelöltségét más pártok nem használhatnák támadási felületként:

Ódor miniszterelnöki kinevezése után ugyanis Ficóék gyakran azzal vádolták meg Caputovát, hogy szerintük valójában nem egy hivatalnokkormány, hanem egy nem megválasztott PS-kormány alakítására kérte fel Ódort.

Az egykori miniszterelnököt Ficóék többször is Soros-bérencnek nevezték, míg a kormányalakítása után a bizalmi szavazáson a parlamentben egy szélsőjobboldali képviselő magyar nemzetisége miatt kritizálta Ódort, aki a napi politikai harcokban egyébként nem vett részt, azokat próbálta negligálni.

Ugyanakkor listavezetőként elképzelhető, hogy már fel kell adnia a szakértői pozícionálását és olykor szakmai helyett politikai alapon kell megszólalnia.

Emellett pedig az is várható, hogy a magyar kisebbségi párt, a Szövetség több tagja – de leginkább Gyimesi György – azzal fogja támadni, hogy listavezetői pozíciójával elveszi a magyar párt elől a teret és ellehetetlenítené a kisebbségi magyar politizálást.

(Borítókép: Ódor Lajos a Grassalkovich-palotában 2023. május 15-én. Fotó: Christian Bruna / EPA / MTI)