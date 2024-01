Moszkva továbbra is hajthatatlan, a legkellemetlenebb ponton támadja Ukrajnát

Csütörtökön egy moszkvai bíróság négy év börtönbüntetésre ítélték Igor Girkint, akinek az MH–17-es maláj utasszálító lelövésében is szerepe lehetett korábban, most pedig Vlagyimir Putyin kihívója az orosz elnökválasztáson.

Girkin (akit Sztrelkovként is szoktak emlegetni) még 2023 nyarán került börtönbe amiatt, hogy kritizálta Vlagyimir Putyint, az ukrajnai „különleges hadműveletet” és az orosz hadsereget. Onnan jelentette be azt is tavaly ősszel, hogy indul az elnöki székért.

A múlt héten egy államügyész öt év börtönt kért Girkinre. A moszkvai bíróság csütörtökön hirdetett ítéletében végül úgy határozott, hogy Girkinnek négy évet kell eltöltenie egy börtönkolóniában.

A Sky News szerint Girkin tagadta bűnösségét. A Reuters azt is hozzátette, hogy az elítélt jogi csapata jogtalannak és igazságtalannak nevezte az ítéletet, és közölték, hogy fellebbeznek.