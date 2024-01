Első ránézésre is egy lényeges következtetés szűrhető le a Bloomberg által most közzétett adatokból: nemcsak az, hogy hosszú évek elteltével hazai gyártmányú autó lett a legkeresettebb, hanem az is, hogy a kínai piacot az elektromos autó kezdte uralni a hagyományos meghajtásúval szemben.

A sencseni székhelyű BYD tavaly 2,4 millió új, hazai kötelező biztosítást regisztrált, 3,2 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Piaci részesedése ezzel a Kínai Autóipari Technológiai és Kutatóközpont adatai szerint elérte a 11 százalékot – a VW 10,1 százalékával szemben. Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy tavaly Kínában minden kilencedik megvásárolt autót a BYD gyártott.

A BYD – ami a Build Your Dreams, a Váltsd valóra álmaidat rövidítése – 224 tárgyalási forduló után döntött úgy, hogy első európai gyárát Szegeden építi fel. Ez lesz Magyarország hatodik autógyára.

A beruházást a magyar kormány is támogatja, mértékét azonban csak az Európai Bizottság jóváhagyása után teszik közzé.

A testület még tavaly vizsgálatot indított, mert felmerült a gyanú, hogy a BYD az állami támogatással tisztességtelen versenyelőnyhöz jutott. A bizottsági vizsgálat akár az év végéig is elhúzódhat, és az sem kizárt, hogy büntetővámot vetnek ki a jövőben Szegeden gyártott autókra.

Viszont ha ez elmarad, akkor a kínai gyártó megvetheti lábát az európai piacon, és csökkenti működési kockázatát a hazai, kínai piactól – jegyezte meg nemrég a horvát Slobodna Dalmacija.

A Kínából érkező adatok szerint a BYD gazdálkodását nem fenyegeti veszély.

Alacsony előállítási költség

A kínai autógyár üstökösszerű emelkedése annak a jele, hogy az ottani márkák átvették a vezetést a megfizethető, mégis csúcstechnológiát képviselő elektromos járművek fejlesztésében, ráadásul rövid idő alatt nemzetközi elismerésre is szert tettek.

A többi között az Alfa Romeót, a Chryslert, a Citroent, a Fiatot, a Jeepet, az Opelt és a Peugeot-t tömörítő Stellantis, illetve a Volkswagen kínai autógyárakban vásárolt részesedésekkel próbálnak életet lehelni saját termelésükbe.

A BYD tavaly már negyedévente lekörözte a VW-t a legkelendőbb autómárka vetélkedésében, a legfrissebb adatok szerint már éves alapon is megnyerte a versenyt.

Pedig hosszú távon a Volkswagen volt a legkeresettebb autó – legalábbis 2008 óta, amikor először tették közzé a kínai kutatóközpont adatait.

A BYD nagyon mélyről indult. Az 1995-ben alapított cég kezdeti sikerének titka az olcsó emberi munkaerő tömeges alkalmazásán alapuló gyártási folyamat volt. Az erősen automatizált japán gyáraktól ugyan messze elmaradtak a nominális termelékenységben, de előállítási költségük mégis ötöde-hatoda volt a japán riválisokénak.

Lepipálta a Teslát

Ezek közül a Toyota és a Honda sokáig a kínai piacon is jól szerepelt, piaci részesedésük és értékesítési volumenük azonban egyaránt csökkent 7,8, illetve 5,6 százalékra. Az új autók értékesítésében az ötödik helyen a Csangan áll, amely valamelyest profitált a megnövekedett eladásokból, piaci részesedése pedig 4,6 százalék.

Kínában az előrejelzések szerint az idén a negyedével növekszik az elektromos járművek és hibridek értékesítése. Ezekből összesen várhatóan 11 millió kel majd el az év végéig.

A BYD globális értékesítése meghaladta a hárommilliót. Ezzel a GlobalData felmérése alapján először kerülhet be a tíz legkeresettebb gyártó rangsorába. A negyedik negyedévben – a kizárólag elektromos autók értékesítésében – a BYD megelőzte a világ addig vezető eladóját, az amerikai Teslát.

(Borítókép: Egy BYD Co. Denza N7 típusú jármű egy médiaeseményen a cég sencseni kínai központjában 2024. január 15-én. Fotó: Qilai Shen / Bloomberg / Getty Images Hungary)