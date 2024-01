Akár 2,4 millió fontot is kereshetett a YouTube Andrew Tate videóinak reklámjaiból – állítja egy új kutatás.

A Center for Countering Digital Hate civil szervezet által végzett kutatás szerint a YouTube a Tate tartalmait közzétevő csatornák által generált reklámbevételekből gyűjthette össze az összeget – persze még azelőtt, hogy a múlt héten eltávolította azokat.

Tate-et ugyanis kitiltották már a YouTube-ról, a Facebookról, a TikTokról és az Instagramról is. Korábban egyébként a Twitter-ről is, de az X néven újjászületett platformon újra megjelenhetett, és jelenleg 8,7 millióan követik.

A The Independent által közzétett tanulmány azt követően készült, hogy – a csőd szélére került – Vice News vizsgálatot indított Tate online üzleti workshopja, a The Real World ellen. A vizsgálat több olyan YouTube-csatornát is előkerített, melyek Tate üzletét népszerűsítették.

A tanulmány szerzői a több mint 450 millió látogatást számláló The Real World és egy másik meg nem nevezett, a The Real World tartalmait megosztó csatorna által generált bevételek elemzésével számolták ki a 2,4 millió fontos összbevételt.

Mint beszámoltunk róla, Tate-et és testvérét, Tristan-t tavaly nemi erőszakkal, emberkereskedelemmel és nők szexuális kizsákmányolására irányuló szervezett bűnözői csoport létrehozásával vádolták meg Romániában. A vádakat mindketten tagadják.

Borítókép: Andrew Tate 2023-as letartóztatásakor (Fotó: Alex Nicodim/Anadolu Agency via Getty Images)