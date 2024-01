Boris Pistorius német védelmi miniszter a múlt héten a Bildnek adott interjújában a háború veszélyére figyelmeztetett. A miniszter úgy fogalmazott: „30 évnyi békén vagyunk túl, 30 évnyi békeosztalékon, amelyből mindannyian profitáltunk. Most az út a másik irányba tart.”

A német lap megbízásából most egy kutatás is készült, amelyből kiderült, a miniszter nincs egyedül félelmével, ugyanis

EGY NÉMETORSZÁG ELLENI ESETLEGES OROSZ TÁMADÁS A VÁLASZADÓK 46 SZÁZALÉKÁT AGGASZTJA.

A másik 44 százalék nem aggódik, a többiek pedig nem válaszoltak a kérdésre. A közvélemény-kutatásból az is kiderült, hogy leginkább a baloldali (55 százalék) és a CDU-szavazók (kereszténydemokraták) esetében (56 százalék) nagy az aggodalom. Az iráni származású Sahra Wagenknecht pártja és az AfD (Alternatíva Németországért) szimpatizánsai látják a legkisebb háborús veszélyt.

Már tartalékolnak

A közelmúltban – ahogy arról az Index is beszámolt – több ország is felszólította a lakosságot, hogy egy lehetséges háború esetére magánkészleteket halmozzanak fel. Közéjük tartozik Németország is, ahol a helyi katasztrófavédelem víz, higiéniai termékek, elsősegélycsomagok tartós élelmiszerek és kempingfelszerelés beszerzését javasolja. A Bild megbízásából készült felmérésből az is kiderült, hogy a megkérdezettek 39 százaléka már tartalékol egy ilyen esetre, 56 százalék azonban nem tartja ezt fontosnak.

Ugyan egy lehetséges háborútól félnek, a válaszadók közül csak minden hatodik tudja, hol találhat menedéket egy légitámadás elől. Ez valószínűleg azért van így, mert a Németországban még meglévő csaknem 600 légvédelmi óvóhely közül jelenleg egy sem működik. A bunkerek karbantartása 2007-ben szűnt meg, amikor a szövetségi és a tartományi kormányok úgy döntöttek, hogy megszüntetik a „nyilvános óvóhelyek funkcionális megőrzését”.