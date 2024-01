A megbeszélések témája volt egyebek mellett a Nyugat-Balkán európai integrációja, az EUFOR Althea misszió, – amelynek vezetését egy magyar tábornok, Sticz László vezérőrnagy veszi át – demográfiai kérdések, valamint a gazdasági és kulturális kapcsolatok erősítése – közölte Farkas Vajk, a Sándor-palota kommunikációs vezetője kedden az MTI-vel.

Novák Katalin megerősítette: Magyarország elkötelezett támogatója a Nyugat-Balkán, így Bosznia-Hercegovina európai integrációjának, továbbá méltatta a magyar katonák szerepét az EU bosznia-hercegovinai missziójának munkájában.

Az EU a Nyugat-Balkán nélkül olyan, mint a leves só nélkül: ehető, de mindenki érzi, hogy valami hiányzik belőle.

– fogalmazott az államfő.

Magyar tábornok vezeti az EU bosznia-hercegovinai műveletének irányítását

Szerdán a köztársasági elnök ellátogat az EUFOR Althea misszióba, ahol megkoszorúzza az elesett katonák emlékére állított szobrot és részt vesz a misszió parancsnoki beosztásának ünnepélyes átadás-átvételén.

Kiemelte: a magyar szerepvállalás fontosságát jelzi az is, hogy magyar tábornok veszi át a misszió vezetését.

A megbeszélésen részt vevő Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter kiemelte: Sticz László vezérőrnagy személyében a magyar tábornoki kar egyik legfelkészültebb tagja veszi át a misszió vezetését.

Novák Katalin kiemelte: az EU-t a bővítési fáradtság jellemzi, de a Nyugat-Balkán országainak is ki kell használniuk az Ukrajna, Moldova, Georgia csatlakozási tárgyalásainak megkezdésével induló bővítési dinamikát. Az államfő szerint Magyarországnak az EU soros elnökeként legutóbb is sikerült előrelépést elérnie a térség EU integrációja terén, így az év második felében esedékes magyar EU-elnökségnek is ez az egyik prioritása. A Nyugat-Balkán EU-integrációja Magyarország, Bosznia-Hercegovina és egész Európa érdeke – tette hozzá.

A kulturális kapcsolatok fontosságához kapcsolódva Novák Katalin a Stipendium Hungaricum program lehetőségeire hívta fel a figyelmet, amely hozzájárulhat Bosznia-Hercegovina és Magyarország kapcsolatának erősítéséhez.

Az Index a helyszínen követi Novák Katalin szarajevói útját. Tudósításunkban részletesebben is írtunk arról, hogy miként érkezett meg a köztársasági elnök „az aknák földjére”.