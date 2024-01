Charles Michel, az Európai Tanács elnöke korábban bejelentette, hogy indul az idei európai parlamenti választásokon, ami azt is jelentette volna, hogy idő előtt távozik a tanács vezetői pozíciójából. A belga politikus végül mégsem lesz EP-jelölt, de a kritikákat így sem kerülhette el.

„Oké, értem, hogy vissza kell tennem a pezsgőt a hűtőbe” – mondta egy uniós tisztségviselő a Politico szerint, miután Charles Michel bejelentette, hogy mandátuma végéig mégis marad az Európai Tanács elnöki székében.

Egy belga tisztviselő kijelentette, hogy „mindenkinek elege van Michelből”, akinek már csak az a feladata, hogy gondoskodjon a találkozók időben történő kezdéséről, és arról, hogy mindenkinél legyen egy használható toll.

Politikai harakirit követett el. Szemernyi hitelessége sem maradt

– jelentette ki a diplomata.

Egy másik hivatalnok elárulta azt is, volt már olyan, hogy gyakorlatilag Mark Rutte holland miniszterelnök elnökölt az ülésen.

Velük szemben Nima Hairy, Charles Michel pártja ifjúsági szárnyának nemzetközi bizottsági elnöke úgy látja, Európának fel kellett volna karolnia, és támogatnia kellett volna azt a bátorságot, hogy alávesse magát a választói akaratnak.

Charles Michel idő előtti távozása esetén felmerülhetett volna, hogy ideiglenesen Orbán Viktor töltse be a tanács elnöki tisztségét, miután Magyarország épp azokban a hónapokban látja el az unió soros elnökségi feladatait.

Lehetséges utódjelöltek

A cikkben arra is kitértek, hogy Charles Michel bejelentése elindította az utódkeresési folyamatot. Felmerült Mette Frederiksen dán szociáldemokrata miniszterelnök neve, és bár néhányan túl jobboldalinak tartják a migrációval kapcsolatos álláspontját, ez akár még előnyt is jelenthet, ha az Európai Parlament erőviszonyai a választások után jobbra tolódnak.

António Costa portugál miniszterelnököt is megemlítették, aki nemrég egy korrupciós ügy miatt nyújtotta be lemondását. A lap a jelöltek közé sorolja Enrico Letta volt olasz miniszterelnököt is, aki épp az egységes piac jövőjéről készít jelentést az európai vezetőknek.

(Borítókép: Charles Michel, az Európai Tanács elnöke érkezik az uniós vezetők csúcstalálkozójára 2023. október 26-án Brüsszelben, Belgiumban. Fotó: Pier Marco Tacca / Getty Images)