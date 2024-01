A háborút nem csupán fegyverekkel, hanem eszmékkel és propagandával is vívják. Így kerültek a macskák is a „frontvonalba”. Az ukrán közösségi média is tele van macskákkal – segítik a katonákat érzelmi támogató állatként, adományokat vonzanak a hadseregnek, és a betolakodók – jelen esetben az egerek – ellen is harcolnak. Oroszország azzal vág vissza, hogy megszálló katonáit – akiket civilek elleni atrocitásokkal vádolnak – úgy humanizálja, hogy saját macskáikkal mutatja be őket – írja a Politico.

A macskák általában a közeli falvakból vagy a háborúban elpusztult városokból érkeznek az ukrán hadsereg állásaihoz. A gazdáik által elhagyott háziállatok is védelmet keresnek a folyamatos bombázások és dróncsapások elől.

Amikor ez a rémült kis teremtmény hozzád jön, és arra kér, hogy megvédd, hogyan mondhatnál nemet? Mi erősek vagyunk, ezért megvédjük a gyengébbeket, akik ugyanolyan szörnyű körülmények közé kerültek, mint mi, miután az oroszok megjelentek a földünkön

– magyarázta Olekszandr Jabcsanka, az ukrán hadsereg harctéri orvosa.

A macskák és más állatok vigaszt nyújtanak az ukrán katonáknak. „Egyesek örökbe fogadják és hazaviszik, mások inkább a lövészárkokban tartják őket, sőt amikor pihenőre mennek, továbbadják őket más egységeknek” – mondta Olekszandr Sztupun, az ukrán hadsereg szóvivője.

Az örökbefogadott macskák is megvívják a maguk harcát a lövészárkokban élő egerek ellen, amelyek szétrágják a Starlink műholdas kommunikációs kábeleket és az autók vezetékeit, tönkreteszik az élelmiszerkészleteket és a katonai felszerelést, és még az alvó katonák ujjaiba is beleharapnak.

Ha macskák vannak a lövészárkainkban, az egerek szinte mindig távol maradnak

– mondta Jabcsanka.

Szirszkij, a macska

Az ukrán szárazföldi erők parancsnoka, Olekszandr Szirszkij az ország egyik leghatékonyabb harci vezetőjeként ismert; kevésbé híres arról, hogy van névrokona, aki valójában egy macska. Roman Szinicin, az ukrán hadsereg tisztje, és Szirszkij, a macska gazdája azt állítja, hogy a névadás véletlen volt.

Azért kapta ezt a nevet, mert szereti a sajtot (ukránul »szír«). Persze az, hogy van egy macska, amelynek ugyanaz a neve, mint a tábornokunknak, önmagában egy belső tréfa

– mondta Szinicin.

A névadást még Szirszkij tábornok is viccesnek találta – Szinicin végtelen megkönnyebbülésére. A tiszt egy harci bevetésen találkozott Szirszkij macskával egy, a front szélén lévő faluban, ahol a katonák egy hónapig egy elhagyatott, egerekkel telezsúfolt házban éltek.

A helyiek többsége elmenekült, így a macskák vették át a helyüket. Elkaptuk Szirszkijt, és élelemmel meggyőztük, hogy maradjon velünk. Segített megoldani a problémánkat az egerekkel

– mondta Szinicin.

„Az egerek átmásznak rajtad, miközben alszol, megeszik az ételedet. Mindent megrágnak. Két dobozt kellett kidobnunk a csomagolt fejadagunkból az egerek miatt” – magyarázta az állat gazdája.

Miután Szirszkijt bevetették, éjszakánként járőrözéssel segített a rágcsálók ellen.

Hazavittem, amikor elhagytuk azt a pozíciót. Most a családommal él Kijevben, de továbbra is segíti a hadsereget. A közösségi médiában való népszerűségét arra használtuk fel, hogy 147 ezer eurót gyűjtsünk Mini Shark drónokra, hogy támogassuk a tüzérségünket

– fogalmazott a férfi.

Az ellenség macskái

Az orosz propaganda kétségbeesésének jele lehet, hogy milyen hévvel ugrott rá az ukrán „mozgósító macskák” történetére.

Eközben a regionális csatornák számos hasonló történetet közöltek a frontvonal orosz oldalán lévő macskákról, feltehetően azért, hogy humanizálják a katonaságot a bucsai vérengzések után. Tavaly év végén a rendkívüli helyzetek minisztériumának regionális osztálya a nyugat-oroszországi Orjolban, mintegy 300 kilométerre az ukrán határtól arról számolt be, hogy egy Maruszja nevű macskát küldtek a frontra, hogy segítsen az egerek elleni harcban.

Segíteni fog a katonák moráljának fokozásában és az élelmiszerkészletek védelmében. Biztosak vagyunk benne, hogy Maruszja jól fogja magát érezni, és hamarosan hazatér!

– áll a minisztérium közleményében.

Az orosz történetekben azonban általában orosz katonák által befogadott macskákról van szó, miután azokat ukrán gazdáik állítólag elhagyták.

„Nehéz elképzelni az életet nélküle” – írta a szibériai Novoszibirszkben található VN.ru helyi portál a Copter becenevű fekete macskáról. „A katonákkal együtt megvitatja a taktikai terveket, ételeket kóstolgat, és őrködik”.

A Moszkovszkij Komszomolec című moszkvai bulvárlap egy Bullet nevű macskáról írt, aki egy motorizált lövészegység parancsnokát védte azzal, hogy figyelmeztette az aknákra és az ellenséges tűzre.

Egy szamarai lap egy videót tett közzé, amelyen egy katona megsimogatja az egység „terapeutájaként” emlegetett macskát.

Nem ez lenne az első eset, hogy Oroszország macskákat használ propagandacélokra.

A Krím 2014-es annektálását és a félszigetet az orosz szárazföldtől elválasztó Kercsi-szoroson átívelő híd építését követően a híd kabalafigurájaként országos hírnévre tett szert egy Mosztik nevű vöröses-fehér macska – akinek neve oroszul „hidacskát” jelent. Még egy Instagram-fiókot is kapott, és ezzel cuki hangulatot kölcsönzött a nemzetközi jog égbekiáltó megsértésének.

(Borítókép: Egy ukrán katona macskát simogat egy lövészárokban, az Ukrajna elleni orosz támadás közepette Szumi térségében, Ukrajnában 2024. január 20-án. Fotó: Gleb Garanics / Reuters)