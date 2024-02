A 35 éves chilei politikusnőt Camila Polizzinek hívják és három évvel ezelőtt még polgármester-jelölt volt a chilai Concepción városában. Azóta azonban eléggé nagyot fordult vele a világ, hiszen vizsgálat alatt áll olyan vádakkal, miszerint ellopta az adófizetők pénzét és egy hozzá köthető alapítványának utalta azt – írta meg a gsplus.

Polizzi korábban is töltött már fel a kelleténél többet mutató képeket – főleg egy politikushoz képest – az Instagram-fiókjára (is), de az Arsmate-nek eddig ellenállt. Viszont a rajongók szűnni nem akaró nyomására – és talán a perköltségekre való tekintettel, ha esetleg úgy alakulna a helyzet – mégis regisztrált az oldalra és tartalmakat is tölt fel. Ezt Insta-storyban meg is osztotta rajongóival:

A mai naptól kezdve csak a privát Arsmate-fiókomra töltök fel tartalmakat.

Havonta 24 dollárért lehet követni Polizzi oldalát, ami a visszajelzések alapján elég jól pörög és a rajongóknak nincs azzal nagy baja, hogy a politikust sikkasztás és lopás vádjával vizsgálják éppen a hatóságok.