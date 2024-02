Kína szakadár tartományának tekinti az 1949 óta önálló kormányzattal rendelkező Tajvant, ennek rendszeresen hangot is adnak. Vang Ji kínai külügyminiszter alig egy hónappal ezelőtt jelentette ki, hogy „Tajvan sosem volt ország, és nem is lesz az”. Peking soha nem zárta ki, hogy akár erővel is kész megvalósítani az újraegyesítést és ezen az sem segített, hogy Laj Csing-te, a Demokratikus Haladó Párt (DDP) nyerte az év eleji választásokat. Egyelőre még nem támadta meg Kína a de facto államot, de azért folyamatos a feszültség a levegőben.

A tajvani védelmi minisztérium szerint a szombaton észlelt léggömbök 12 ezer láb (3658 méter) és 35 ezer láb (10 668 méter) közötti magasságban lebegtek. A tárca szerint a léggömbök közül hat átrepült Tajvan szigete fölött.

Szombaton hat kínai katonai repülőgépet és négy kínai haditengerészeti hajót is észlelt a sziget közelében a minisztérium.

Kínai vadászgépek szinte naponta repülnek be Tajvan légvédelmi övezetébe, ami rendszerint kiváltja a tajvani légierő válaszlépését.

Katonai elemzők szerint a léggömbök felbocsátása része annak a taktikának, amelynek célja Tajvan zaklatása, amellett, hogy Kína harci repülőgépeket és hadihajókat is küld a sziget körüli térségbe.