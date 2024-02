A 49 éves Paul Dabill egy barátjával a floridai partoknál lézerhorgászott, amikor hirtelen felbukkant egy nagy fehér cápa. A találkozásról felvétel is született.

Hajmeresztő pillanatot rögzített kamerájával egy búvárpár, akik majdnem karnyújtásnyira kerültek egy nagy fehér cápától.

A 49 éves Paul Dabill egy barátjával együtt halászott Florida partjainál, amikor rájöttek, hogy nem ők az egyetlenek, akik a vízben vadásznak. Elmondásuk szerint „nagyon ritka” találkozásuk volt a nagy fehér cápával, a felvételeken pedig az látható, hogy a ragadozó csak néhány méterre volt tőlük.

Paul elmondta, hogy mintegy 15 éve búvárkodik, és mindig is látni akart egy példányt a rendkívül ritka fajtából. Ezért az élményért most nagyon szerencsésnek és hálásnak érzi magát. Miután a búvár megosztotta az interneten a felvételeit, az is kiderült, hogy a szóban forgó cápa még ismeretlen a szakértők számára.

Kapcsolatba lépett velem valaki az Atlantic White Shark Conservancy csoporttól, akik egy katalógust vezetnek az Atlanti-óceán nyugati részén eddig felfedezett összes nagy fehér cápáról. Megvizsgálták a videófelvételeimet, és azt mondták, hogy ezt a cápát még nem azonosították

– nyilatkozta a szerencsés búvár, aki felfedezése után maga nevezhette el az állatot, így hatéves fia után a Trenton nevet kapta.