Fontos üzenetet küldött a német kancellár, az egész háborúra hatással lehet?

A német Rheinmetall – amely a magyar kormánnyal is együttműködik stratégiai jelentőségű ügyekben, valamint az ukránokkal is van stratégiai partnerségről szóló megállapodásuk – megkezdte egy újabb gyárnak az építését, amelyben tüzérségi lőszereket gyárhatnak az ukránoknak is.

Az új létesítmény Hannover és Hamburg közt, Unterluss városánál épül, ahol a Rheinmetallnak már most is vannak gyárai. Az Ukrajinszka Pravda szerint az új gyár évente 200 ezer lőszer legyártására lesz képes.

Megjegyezték azt is, hogy Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigatója nemrég egy sajtónyilatkozatban közölte: a német vállalat már 2024-ben is több százezer tüzérségi lövedéket fog átadni Ukrajnának. E lőszerekre nagy szükség is lesz az ukrán oldalon, mivel már régóta hiány van belőlük.