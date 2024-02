Videón a hatalmas orosz partraszállító hajó megsemmisítése

Új elemzést közölt a védelmi és háborús kérdésekre szakosodott Institute for the Study of War (ISW) – írja a Sky News.

A washingtoni székhelyű think tank szerint ha a nyugati országok, de különösen az Egyesült Államok „idő előtt beszünteti” az országnak nyújtott biztonsági segítségnyújtást, akkor az ukrán hadsereg nem tudná megtartani az eddigi harctéri előnyeit, és nem lenne képes további manőverekre a jelenlegi szinten rövid és középtávon.

Az elemzés egy ukrán megfigyelő alapján kifejti, hogy az orosz katonai parancsnokság az utóbbi időben „tanult, és jelenleg nagyobb műveleti rugalmasságot mutat, mint a háborúban korábban”, továbbá az oroszok „aktívan fejlesztik saját technológiájukat az ukrán képességek ellensúlyozására és saját képességeik fejlesztésére”.

Ha az Egyesült Államok most megszakítja a katonai segítségnyújtást, az orosz hadsereg visszaszerezheti azokat a harctéri képességeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy orosz feltételekkel visszaszerezzék a hadszíntér manőverét, és katonailag sokkal jobb helyzetbe hoznák Oroszországot közép és hosszú távon

– zárta konklúzióként az elemzését az ISW.