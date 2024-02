Travis Kelce és Taylor Swift 2023 októberében jelentették be, hogy romantikus szálak fűzik őket egymáshoz. Nyilvánosan szeptembertől mutatkoztak közösen, ugyanis Swift szeptember 24-én meglepte Kelce-t a Kansas City Chiefs meccsén, majd együtt távoztak. A kölcsönös támogatás nyilvánvaló: Swift rendszeresen látogatta Kelce meccseit, Kelce pedig csatlakozott barátnőjéhez az Eras-turné állomásain.

A kapcsolat befolyásolta a focista értékét is, amit jól mutat Kelce mezeladásainak (szeptember óta tartó) látványos megugrása. A játékos népszerűsége az egekbe szökött, az eladások 400 százalékos növekedést mutattak a Fanatics oldalain – írja a MediaFuture.

Amikor a Chiefs az alapszakaszban hat meccset is elveszített, sokan a „celebkapcsolati átokról” kezdtek suttogni – az összeesküvés-elmélet szerint a sportolók teljesítménye visszaesik, amikor sztárokkal járnak. De a Chiefs esetében a történet happy enddel végződött, ugyanis a csapat minden rájátszásmeccsét, majd a Super Bowlt is megnyerte.

Az énekesnő átok helyett áldásnak bizonyult, a Front Office Sports szerint a Chiefs és az NFL számára is hatalmas, 331,5 millió dolláros márkaértéket generált 2023. szeptember 24. és 2024. január 22. között.

A jelentésből kiderül, hogy az összeg Swift nyomtatott, digitális, rádiós, televíziós, kiemelt és közösségi médiás posztokban történő említéseiből jött össze. Swift hűséges rajongótábora is pozitív hatással van az NFL-re, hiszen a női nézők száma 9 százalékkal nőtt az előző szezon óta.

Kelce heti videós podcastja, a New Heights népszerűsége 50 százalékkal nőtt, mikor az énekesnő megjelent az első Chiefs-mérkőzésén,. Egy hónappal később a testvérek YouTube-csatornája 350 000 feliratkozóval bővült.

A Super Bowl igazi sztárja

De vajon egy olyan popkulturális jelenség, mint Swift, képes-e gazdasági hatást gyakorolni egy olyan eseményre, mint a Super Bowl, pusztán azzal, hogy megjelenik és beül egy klubszintű lakosztályba? A válasz: igen.

John Allgood és Timothy DeSchriver, akik a Delaware-i Egyetem Alfred Lerner Üzleti és Közgazdasági Főiskoláján sportmarketinget és sportüzletet tanítanak és kutatnak, több lehetőséget is látnak arra, hogy Swift gazdaságilag felturbózzon egy ligát, amelynek látszólag nincs szüksége extra reklámra.

A Super Bowl-reklámok már most is milliókba kerülnek, az áruk pedig évről évre emelkedik. Swift és Kelce románcának köszönhetően azonban az NFL a jövőben még a szokásosnál is többet kaszálhat.

Allgood szerint az NFL női közönsége már most növekszik, de Swifttel egy teljesen új (fiatalabb, női) célközönséget érhetnek el. Az idei szezonban már átlagosan 17,9 millióan nézték az NFL-meccseket a televízióban és a streamingplatformokon, ami 7 százalékos növekedést jelent a tavalyi számokhoz képest, 2015 óta pedig ez a legmagasabb érték. DeSchriver szerint az AFC-bajnokság – amelyen a Chiefs és a Ravens csapata mérkőzött meg – több mint 60 millió nézőt vonzott.

Allgood szerint sok híresség jelenik meg a meccseken, de az emberek mégsem miattuk járnak sporteseményekre vagy nézik azokat a televízióban. Ám ez idén megváltozott, ugyanis

voltak, akik csak azért kapcsoltak az amerikai foci közvetítéseire, hogy akár csak másodpercekre, de láthassák Taylor Swiftet.

A csatornák igyekeztek megtalálni az egyensúlyt a kameraidő terén, Allgood pedig úgy érzi, ez sikerült is, a bevágások semmit nem vettek el a meccsből, mégis kielégítették azokat a rajongókat, akik a hős szerelmes énekesnőt szerették volna látni szurkolás közben.

A New Jersey-i Seton Hall Egyetem nemrégiben végzett felmérése szerint az amerikaiak 21 százaléka – a 18–34 évesek 41 százaléka –Swift miatt nézte meg a meccset. Az énekesnő percekkel a kezdés előtt érkezett meg Tokióból, egyenesen a turnéjáról utazott Las Vegasba. Magával hozta családját és híres barátait, a rapper Ice Spice-ot és Blake Lively színésznőt is.

Ami tény, hogy rekordnak számító, 123 millió amerikai háztartásban nézték a 2024-es Super Bowl-meccset, ami az Egyesült Államok történetének egyik legnagyobb nézettségű közvetítése volt. A mérkőzés így a második legnézettebb amerikai televíziós közvetítés lett a történelemben, ennél már csak az 1969-es Apollo holdra szállását nézték többen, amely a becslések szerint 125-150 millió amerikai nézőt vonzott, úgy, hogy az ország lakossága akkoriban alig több mint 200 millió volt.