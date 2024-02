Exkluzív cikkben számolt be a Reuters hírügynökség azokról a tűzszünetet érintő, nem hivatalos egyeztetésekről, amelyek Oroszország és az Egyesült Államok képviselői között zajlottak. A hírügynökség szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök azonnali tűzszünetet ajánlott, de az amerikaiak ezt elutasították.

A Reuters beszámolója szerint a tárgyalások még korábban, 2023 vége és 2024 eleje közt zajlottak, azonban a részletekről csak most értesültek három, az ügyre rálátó orosz forrástól.

Az eset ugyanakkor nem előzmények nélküli, ugyanis decemberben már a The New York Times is közölt egy értesülést arról, hogy Vlagyimir Putyin titokban, közvetítők útján tűzszüneti ajánlatot tett, és az aktuális frontvonalak mentén hajlandó lett volna megállapodni.

A hírügynökség forrásai most megerősítették, hogy valóban volt ilyen ajánlat,

de az Egyesült Államok tisztviselői elutasították azt, hogy hivatalos tárgyalásba bocsátkozzanak erről.

Az orosz források szerint Putyin 2023-ban nyilvánosan és zárt ajtók mögött is többször üzent Washingtonnak azzal kapcsolatban, hogy hajlandó lenne egy tűzszünetre. Elmondásuk szerint az orosz elnök semmit sem lett volna hajlandó feladni az elfoglalt területekből, de a Kremlben néhányan úgy látták, hogy a tűzszüneti ajánlat tényleg elvezethet valamiféle fegyvernyugváshoz.

A Reuters szerint az oroszok többször is próbálkoztak, de nem jártak eredménnyel. „Az amerikaiakkal való kapcsolatfelvételekből nem lett semmi” – mondta az egyik magas rangú orosz forrás. Egy másik orosz forrás pedig azt mondta, hogy az amerikaiak közölték velük: nem hajlandóak tárgyalni a tűzszünetről Ukrajna részvétele nélkül, és ezzel befuccsolt a folyamat.

Ez utóbbit lényegében egy amerikai tisztviselő is megerősítette a Reutersnek, aki azt mondta: Washington nem folytatott hivatalos tárgyalást Oroszországgal a tűzszünetről, és nem is fog anélkül, hogy Ukrajnát bevonnák a folyamatba. A harmadik orosz forrás szerint a tárgyalások azért szakadtak meg, mert az amerikaiak nem akartak nyomást helyezni az ukránokra.

Az amerikai tisztviselő azt is hozzátette, hogy Moszkva részéről láttak némi frusztrációt amiatt, hogy többször is elutasították őket. A hírügynökségnek ráadásul egy újabb diplomáciai forrás azt mondta, hogy közvetítőkön keresztül az amerikaiak és az oroszok nem hivatalos tárgyalásokat folytattak (az amerikai forrás azt mondta, hogy ő erről nem tud).

Így zajlott a tapogatózás

Az oroszok szerint a két fél közvetítői először még 2023 őszén találkoztak Törökországban. Putyin üzenete ezután eljutott Washingtonba, és Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó, Williams Burns CIA-igazgató és Antony Blinken külügyminiszter meg is vitatták azt.

Az oroszok szerint a következő lépés egy Sullivan és Jurij Usakov közti találkozó megrendezése lett volna azért, hogy megállapodjanak a folytatásról (Usakov az orosz elnök külügyi tanácsadója). De januárban végül Sullivan – az egyik orosz forrás szerint – telefonon közölte:

hajlandóak tárgyalni az oroszokkal sok kérdésben, de az ukrajnai tűzszünet nem tartozik ezek közé.

Az orosz elnök nem örült ennek. „Tudtam, hogy végül nem tesznek semmit. Elvágták azoknak a kapcsolatoknak a gyökerét, amelyek létrehozása két hónapig tartott” – mondta Putyin a Sullivan-hívás után az egyik orosz forrás szerint. Egy másik orosz tisztviselő viszont azt mondta: az Egyesült Államok egyszerűen nem hitt abban, hogy őszinte volt Putyin megkeresése, pedig az orosz elnök tényleg készen állna tárgyalni erről.

De Putyin ugyanígy készen áll arra is, hogy addig harcoljon, ameddig csak szükséges – és Oroszország addig harcolhat, ameddig csak kell

– tette hozzá az orosz tisztviselő, utalva ezzel arra a sokat hangoztatotti vállalásra, amely szerint addig támogatják Ukrajnát, „ameddig csak szükséges”. A kudarc miatt a Kreml most nem látja értelmét az amerikaiakkal való kapcsolatfelvételnek, így a háború folytatódni fog – tették hozzá az orosz források.

A hírügynökség kereste a Kremlt, a Fehér Házat, az amerikai külügyet és a CIA-t is a leírtakkal kapcsolatban, de sehonnan sem kaptak választ. A Reuters szerint ez az eset is jelzi azt, hogy mennyire távol van Oroszország és az Egyesült Államok egymástól diplomáciailag.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök interjút ad Tucker Carlson amerikai televíziós műsorvezetőnek Moszkvában, Oroszországban, 2024. február 6-án. Fotó: Gavriil Grigorov / Kremlin / Sputnik / Reuters)