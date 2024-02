Mark Rutte holland miniszterelnököt támogatja az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság a NATO főtitkárának posztjára. Sok más tagország is jelezte, hogy támogatná a holland vezetőt, mivel a szövetség komoly kihívásokkal néz szembe.

Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság támogatja Mark Rutte holland miniszterelnök jelölését a NATO következő főtitkárának posztjára, miközben a szövetség komoly kihívásokkal néz szembe Oroszország ukrajnai háborúja és az Egyesült Államok transzatlanti kapcsolat iránti elkötelezettségének jövőjét érintő újbóli kérdések közepette – írja a The Guardian.

Egy amerikai tisztviselő csütörtökön elmondta, hogy Joe Biden amerikai elnök határozottan támogatja Mark Rutte miniszterelnök-jelöltségét.

Egy brit tisztviselő szerint London is támogatja Mark Ruttét Jens Stoltenberg utódjaként.

Ruttét a szövetségben nagy tisztelet övezi, komoly védelmi és biztonsági referenciákkal rendelkezik, és biztosítani fogja, hogy a szövetség továbbra is erős maradjon, és készen álljon a védelemre és az elrettentésre

– jegyezte meg.

Számos más NATO-tagállam jelezte, hogy támogatná a holland vezetőt a posztra, amihez a szövetség valamennyi tagjának egyhangú támogatására van szükség.

Mark Rutte Európa egyik leghosszabb ideje hivatalban lévő kormányfője, 2010 óta miniszterelnök, és olyan biztos kezű embernek számít, aki képes lehet arra, hogy megbirkózzon Donald Trump Fehér Házba való esetleges visszatérésének kihívásaival.

Donald Trump nemrégiben azt mondta, hogy nem fogja megvédeni azokat a NATO-szövetségeseket, amelyek nem teljesítik a védelmi kiadásokra vonatkozó célkitűzéseket, ami újból aggodalmat keltett Európában a transzatlanti szövetség erejével kapcsolatban.

A politikus, aki szerint a nyafogás helyett együttműködés kell

Mark Rutte a hétvégén a müncheni biztonsági konferencián tartott beszédében azt mondta, hogy a tagállamoknak abba kell hagyniuk a nyafogást Trump miatt, és azzal kell majd együtt dolgozni, akit az amerikaiak megválasztanak.

Egy magas rangú diplomata azonban arra figyelmeztetett, hogy Rutte jelölése nem végleges, és hogy a nagy országok általi támogatása nem jelenti azt, hogy minden szövetséges egyetért ezzel. Többek közt Törökország és Magyarország sem nyilatkozott még arról, hogy támogatják-e Ruttét.

Támogatói szerint a holland vezető az egyik legjobb kapcsolatokkal rendelkező politikus Európában, valamint visszafogott is, aki arról ismert, hogy kerékpárral jár a találkozókra, és társadalomismeretet tanít egy helyi iskolában. Állítólag évek óta ugyanabban a szerény hágai házban él, és büszke arra, hogy soha nem cserélte le a több mint egy évtizede használt autóját.

Rutte erőssége három dologban rejlik: az emberekkel való bánásmódjában, a pragmatikus elméjében és a telefonjában. Meggyőződéses atlantista és Churchill csodálója

– mondta egy holland tisztviselő. Hozzátette, hogy Mark Rutte jó kapcsolatot ápol sok vezető politikussal.

Nagyszerű kapcsolatot ápolt Obamával, de Trumphoz is konstruktívan áll. És bár belpolitikai öröksége most talán megkérdőjeleződött, nemzetközi megbízólevelei kiválóak

– jegyezte meg a tisztviselő.

Kormányának tavalyi összeomlása után Mark Rutte lemondott a Szabad Demokrata Néppárt vezetői tisztségéről, és közölte, hogy távozik a politikából. Az elmúlt hónapokban a holland vezető a koalíciós tárgyalások elhúzódása közben ügyvezető miniszterelnökként tevékenykedett, és továbbra is rendkívül aktívan részt vett az európai politikában.

Az elmúlt években törekedtek arra, hogy diverzifikálják a NATO-t, amelyet mindig is nyugat-európai férfiak vezettek. Egyes tisztviselők azt remélték, hogy a szövetségnek végre lesz egy női vezetője, vagy valaki a keleti szárnyról. Stoltenberg, aki 2014 óta tölti be a főtitkári tisztséget, norvég, míg közvetlen elődje, Anders Fogh Rasmussen dán. A hollandok már háromszor töltötték be a posztot.

Tekintettel Oroszország háborújára és a feladat rendkívül érzékeny jellegére, amely számos ország nevében való felszólalást és konszenzus kialakítását igényli, egyes kormányok jelezték, hogy a balti jelölteket túl harciasnak tartják a szerephez. Oroszország háborúja megváltoztatta a szövetségesek prioritásait, többek között a vezetői kritériumokat illetően is.

Olyan jelöltre van szükségünk, aki képes egyesíteni, aki a legnagyobb figyelmet fordítaná az erős védelmi és elrettentő politikára, aki képes és hajlandó dolgozni az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás fenntartásán és fokozásán

– mondta egy magas rangú európai diplomata.