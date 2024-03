Angela Chao, a New York-i székhelyű Foremost Group száraz, ömlesztett árukat szállító vállalat vezérigazgatójának, a korábbi amerikai közlekedési miniszter, Elaine Chao testvérének, valamint Mitch McConnell, a szenátus republikánus frakcióvezetőjének sógornőjének egy texasi autóbaleset következtében bekövetkezett halálát bűncselekményként vizsgálják.

Az 50 éves Chaót „február 11-én egy tóban elsüllyedt járművében találták holtan, az Austinhoz közeli Johnson Cityben lévő farmon − írja a New York Post. A ranch egy Chao férjéhez, Jim Breyerhez köthető vállalat tulajdonában van − írja a Fox Bussiness.

A Blanco megyei seriff hivatalának az Austin American-Statesman című laphoz csütörtökön eljuttatott közleménye szerint a mentőszolgálat munkatársai megpróbálták megmenteni a nőt, de Chao „elájult, miután a víz alá került”.

Több médiabeszámoló szerint a seriff hivatala a texasi főügyésznek, Ken Paxtonnak írt levelében részletezi, hogy az esemény „nem egy tipikus baleset volt”.

Chao a szülei által 1964-ben New Yorkban alapított Foremost Group elnök-vezérigazgatója volt. A Foremost Group honlapja szerint 2018-ban dolgozta fel magát a vállalat vezetéséig. Korábban alelnökként dolgozott, a hajóüzemeltetésre és hajómenedzsmentre koncentrálva, majd később senior alelnökké léptették elő, további felelősségi körökkel.

Chao a Harvard College-ban szerzett közgazdasági magna cum laude diplomát mindössze három év alatt. A Harvard Business Schoolra járt, ahol írt egy esettanulmányt az „óceánjáró fuvarozókról”, amely az elsőéves HBS-hallgatók számára kötelező tananyag részévé vált − olvasható a MarineLink iparági hírportálon.

2016 júniusában Chaót nevezték ki a Bank of China U.S.A. amerikai kockázatkezelési bizottságának elnökévé.

Chao fényes karriert futott be, többek között az American Bureau of Shipping Council és a Massachusetts Maritime Academy Nemzetközi Tengerészeti Üzleti Tanszékének tanácsadó testületének is volt igazgatósági tagja.