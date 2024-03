Folytatódnak a leépítések a Metánál, miközben Zuckerberg egyre gazdagabb

Ismét ötven embert rúgott ki a Meta, ezúttal a Facebook alá tartozó Messenger-részlegtől. Miután az év elején megszüntették a vállalatnál a programmenedzseri pozíciót és az Instagramnál már meg is kezdődtek az elbocsátások, csak idő kérdése volt, hogy a Meta többi részlegénél mikor következik be ugyanez. Zuckerberg nem kommentálta a dolgot.

A Messenger – a Facebookon belüli népszerű közvetlen üzenetküldő alkalmazás – a héten elbocsátások sorát jelentette be két, a vállalatot ismerő személy szerint – függetlenül a keddi nagy leállástól. A leépítés, amely kevesebb mint 50 alkalmazottat érintett, a Messenger működési átszervezésének része volt – számolt be róla a Business Insider.

A kirúgások azt követően történtek, hogy egy hasonló elbocsátáshullám az Instagramnál is végbement még január elején. Mindkét szervezetnél állítólag sok technikai programmenedzseri pozíciót szüntettek meg, gyakorlatilag a termékmenedzserek szerepkörébe vonva az ilyen munkát. Miután az Instagram megszüntette a pozíciót, a Meta más részeinél is, beleértve a Facebook alá tartozó Messengert, várható volt, hogy ugyanezt fogják tenni.

A vállalat szóvivője nem kívánt nyilatkozni azon túl, hogy megjegyezte, a Meta hatékonysági munkája folyamatban van.

Mark Zuckerberg vezérigazgató 2023-at a „hatékonyság évének” nevezte (több mint 20 000 alkalmazott elbocsátása, egyes vezetői pozíciók megszüntetése és a „hiper-növekedés” éveinek véget vetése után), idén pedig úgy döntött, hogy a jövőben is fenntartja ezt a szemléletmódot. Ez kultúraváltáshoz vezetett a Metán belül, és egyes vezetők „büszkén” keresik a költségcsökkentés vagy a csapatok leépítésének lehetőségeit. Az ezzel kapcsolatos átszervezések sorozata állandó aggodalmat kelt egyes dolgozók körében, miközben Mark Zuckerberg a legnagyobb mértékben növelte vagyonát az elmúlt évben az iparági óriások közt.

A Facebook-részleg tavaly szerkezeti változáson ment keresztül, hogy egyszerűsítse működését. Emellett elbocsátások is sújtották, és a leépítések várhatóan idén is folytatódnak az orgánumon belül. A létszámot tekintve továbbra is ez a Meta legnagyobb szervezete, a legfejlettebb eszközökkel és platformokkal.

