Orbán Viktor miniszterelnök március 8-án találkozott Donald Trumppal a volt amerikai elnök floridai birtokán. A találkozó a nemzetközi sajtó figyelmét is felkeltette, számos reakció érkezett.

Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor pénteken Donald Trump republikánus elnökjelölttel tárgyalt Mar-a-Lagóban, Trump floridai rezidenciáján.

A CNN beszámolója szerint Donald Trump és közeli tanácsadóinak egy kis csoportja péntek este nagyjából egy órán át tárgyalt Orbán Viktorral, ezt követően pedig az elnökjelölt elvitte a magyar kormányfőt egy tribute zenekar koncertjére. Egy forrás a találkozót napirend nélküli találkozónak minősítette, míg egy másik forrás szerint inkább baráti jellegű volt.

A Biden-kormányzat egyik tisztviselője megerősítette a CNN-nek, hogy a Fehér Ház nem küldött meghívót Orbán Viktornak, hogy találkozzon Joe Biden amerikai elnökkel, és a magyar kormányfő sem kért találkozót.

A CNN azt írja, hogy „Orbán Viktor szélsőjobboldali populizmusa, heves bevándorlásellenes retorikája, keresztény nacionalizmusa és az LMBTQ-jogokkal szembeni ellenségessége népszerűvé tette őt Donald Trump hívei számára”. Az Independent szerint mindezek alapján elképzelhető, hogy milyen lenne a kormány az Egyesült Államokban, ha Donald Trump visszatérhetne a hivatalába.

A The Guardian még a találkozó előtt írta meg, hogy külpolitikai körökben nagy figyelemmel kísérik Donald Trump és a magyar kormányfő tárgyalását, részben azért, mert attól tartanak, hogy Orbán Viktor felhasználhatja a republikánus elnökjelölthöz fűződő kapcsolatát arra, hogy „a Kreml Ukrajnával kapcsolatos nézeteit népszerűsítse”.

A lap Buda Péter egykori magyar kémelhárítót is idézi.

A liberális nemzetközi rendet nagyon komoly támadás éri. Orbán Viktor egyfajta külpolitikai szerencsejátékosként mindent feltett ennek a rendnek az összeomlására, és arra fogad, hogy ha előre elkötelezi magát a keleti felemelkedő hatalmak mellett, akkor kedvezőbb pozíciót tud biztosítani magának

– mondta.

A The Washington Post úgy fogalmazott a találkozóról, hogy Donald Trump „folytatta az autokrata vezetők felkarolását, akik részei a demokratikus hagyományok elleni globális visszaszorulásnak”.

A lap azt is kiemeli, hogy Kim Scheppele, a Princeton szociológusa szerint a Donald Trump és Orbán Viktor közötti párhuzam túlmutat az ideológián.

A szociológus megjegyezte, hogy a magyar kormányfő nem túl vallásos, de keményvonalas álláspontja miatt a keresztény konzervatívok hősévé vált, akárcsak a volt amerikai elnök, továbbá mindketten választások előtt állnak, így szerinte ugyanaz a problémájuk is.

A The New York Times azt írja, hogy a magyar kormányfő és a volt amerikai elnök között nem ideológiai kapcsolat van, sokkal inkább stílusbeli, és szeretnek szembemenni a többség álláspontjával. Sok politikai kérésben egyetértenek, többek közt a bevándorlással és az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban.

A Bloomberg szerint Donald Trump és Orbán Viktor találkozója várhatóan további aggodalmakat fog kelteni Európában, ahol a vezetők már most is figyelmeztetnek, hogy Ukrajna nem biztos, hogy képes amerikai segítség nélkül tovább küzdeni a háborúban.

A lap leírja továbbá, hogy a volt amerikai elnök erős vezetőnek tartja Orbán Viktort, és a magyar kormányfő számára a találkozó lehetőséget teremhet arra, hogy levetkőzhesse „fekete bárány imázsát”, és potenciális hídként pozicionálja magát Európa és az Egyesült Államok között, ha Donald Trump megnyeri a novemberi választásokat.

Az NBC Newsnak Karen Donfried, a Biden-kormány korábbi külügyminiszter-helyettese nyilatkozott, aki elmondta, hogy Orbán Viktor „pontosan az a fajta erős vezető, akihez Donald Trump vonzódik”. Megjegyezte, hogy rendkívül szokatlan, hogy egy látogatóba érkező államfő az Egyesült Államokba utazik, és az elnök politikai ellenfelével találkozik anélkül, hogy a Fehér Ház vezető tisztségviselőivel is találkozna.

Donfried szerint Orbán Viktor arra is törekszik, hogy „megerősítsen egy már most is elég jó kapcsolatot”.

Orbán Viktor is nyilatkozott

Orbán Viktor többek közt az X-en is beszámolt a találkozóról. Mint írta, öröm volt meglátogatni Donald Trumpot.

Olyan vezetőkre van szükségünk a világban, akiket tisztelnek, és békét tudnak teremteni. Ő egy ilyen ember! Jöjjön vissza, és hozzon nekünk békét, elnök úr!

– írta a magyar kormányfő, aki egy videót is megosztott a Facebook-oldalán a találkozó után.