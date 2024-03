A jogszabály lehetővé tenné az orvosok számára, hogy halálos szert írjanak fel azoknak, akik teljes mértékben ura önmaguknak, de gyógyíthatatlan betegségben szenvednek, és fájdalmaikat nem lehet enyhíteni – írja a The Guardian.

Mindez szigorú ellenőrzés mellett történne, és nem lenne elérhető kiskorúak, illetve olyan neurodegeneratív betegek számára, mint az Alzheimer-kórban és demenciában, vagy pszichiátriai betegségekben szenvedők.

Az elnök szerint a szabály nem teremt sem új jogot, sem új szabadságot, sokkal inkább „egy korábban nem létező utat jelöl ki, megnyitva a lehetőséget, hogy bizonyos szigorú feltételek mellett segítséget kérjenek a halálhoz”.

A törvénytervezet, amely hosszas nyilvános konzultációt követően született, kerülni fogja az „eutanázia” és az „asszisztált öngyilkosság” kifejezést, és megerősíti a palliatív ellátást – mondta Macron. Ha az orvosok beleegyeznek, a halálos anyagot a beteg maga adná be, vagy egy harmadik fél segítségével, ha erre fizikailag képtelen.

„Azért választottuk az »asszisztált halál« kifejezést, mert egyszerű, humánus és jól definiált. Az eutanázia kifejezés arra utal, hogy valaki életének a beleegyezésével vagy anélkül vetünk véget, ami nyilvánvalóan itt nem áll fenn. Ahogyan az asszisztált öngyilkosság sem, ami megfelel egy személy szabad és feltétel nélküli döntésének, hogy rendelkezzen az életével” – tette hozzá Macron.

Karsai Dániel továbbra is küzd

Mint ismert, Karsai Dániel, a gyógyíthatatlan ALS-betegségben szenvedő alkotmányjogász azért küzd, hogy „ne kelljen eltűrnie egy emberhez teljesen méltatlan helyzetet”, és maga dönthessen arról, hogy él-e az eutanázia lehetőségével, avagy sem.

Éppen ezért Strasbourghoz fordult, hiszen a Nemzeti Választási Bizottság elutasította öccse, Karsai Péter népszavazási kezdeményezését a témában, így Magyarországon nincs esélye, hogy megkapja erre a döntésre az engedélyt.

Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjén nem is tért ki a témára, előtte is csak annyit fűzött hozzá, hogy imádkozik Karsaiért, kitartást és jobbulást kíván neki. Ezt az alkotmányjogász hatalmas hibának tartja. Karsai állapota folyamatosan romlik, két hónapja már a modern technika eszközeit, így a mobilt vagy a tabletet sem tudja használni, és nemrégiben arról számolt be, hogy más olvassa fel neki a legbensőségesebb üzeneteit is.