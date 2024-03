Izraelben több száz kormányellenes tüntető gyűlt össze a jeruzsálemi elnöki rezidencia előtt, immár tizedik hete követelve új választásokat.

Tova, a Közös otthonunk megőrzése nevű tiltakozó csoport egyik szervezője azt követeli, hogy a kormány „adja vissza a népnek a mandátumát”, és írjon ki újabb választást.

Bárhová nézünk, káosz van. Ez a politika eredménye

− mondja.

Összecsapások törtek ki a rendőrség és a tüntetők között a tel-avivi Begin utcában, amikor az előrehozott választásokat követelő hangok kezdenek eluralkodni a gyűlésen.

Benny Barabash forgatókönyvíró és tartalékos katona, aki a színpadon szónokolt, gúnyolódott a kormányon, amiért a Hamasz, Irán és a Hezbollah helyett a kormányátalakítás ellen tiltakozókat állítja be ellenségnek.

Netanjahu, Izrael miniszterelnöke a vezető, és ezért bűnös

− mondja, mielőtt a kormány magatartását számos területen bírálta, beleértve az Egyesült Államokkal való kapcsolatokat és a Hamász október 7-i támadásának áldozatul esett közösségek cserbenhagyását.

A rendőrök vízágyúval oszlatják a tömeget

A The Times of Israel által megszólaltatott szemtanú elmondta, hogy egy tüntetőt letartóztattak, miközben a tüntetők észak felé indulnak a Begin utcán. A tüntetők ellenállás nélkül áttörtek az Ayalon autópályára, és az úton ültek. Az előző két héttel ellentétben lovasrendőröket vetettek be, hogy segítsenek a tüntetés feloszlatásában.

A tel-avivi rendőri erők erőszakkal oszlatják az autópályát elzáró tüntetőket, vízágyúkat használnak, és megakadályozzák a tüntetés továbbterjedését dél felé. A tüntetők időnként elengedik az autókat, miközben a túszok szabadon bocsátását és előrehozott választásokat követelnek.

Gázában is zavargások törtek ki

A Rafah és Egyiptom közötti határszakaszon zavargások törtek ki, és olyan felvételek keringtek, amelyeken lövések és robbanások láthatóak az átkelő közelében − jelentette az izraeli és a palesztin média.

A 12-es csatorna jelentése szerint a zavargások azután törtek ki, hogy a Hamász rendőrei lelőttek egy gázai tinédzsert, miközben humanitárius segélyt próbált összeszedni − írja a The Jerusalem Post.

Négy forrás azt mondta a Reutersnek, hogy Egyiptom megkezdte egy olyan terület előkészítését a gázai határon, ahol a palesztinokat el lehetne helyezni arra az esetre, ha egy Rafah elleni izraeli offenzíva menekültáradatot indítana a határon túlra, hangsúlyozva, hogy ez egy vészhelyzeti megoldás.