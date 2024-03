Hónapokra börtönbe került egy amerikai pilóta, mivel gyógynövényes likőrt fogyasztott az Edinburghból New Yorkba tartó utasszállító repülőgép vezetése előtt. A repülőgép biztonsági emberei még a felszállás előtt lekapcsolták a pilótát.

Tíz hónapra börtönbe került egy amerikai pilóta, mert alkoholt fogyasztott az Edinburghból New Yorkba tartó utasszállító repülőgép vezetése előtt. A 63 éves Lawrence Russell csomagjait tavaly június 16-án reggel negyed tíz körül a repülőtér biztonsági emberei véletlenszerű kiválasztás során kutatták át. A kézipoggyászában két üveg Jägermeistert találtak, amik közül az egyik félig üres volt, ezután derült ki, hogy a csomag a pilótához tartozik. Az alkoholszondás vizsgálat kimutatta, hogy a Delta Airlines kapitánya a pilóták számára megengedett alkoholhatár több mint kétszeresét lépte túl – közölte a BBC.

Az edinburghi seriff bíróság kivizsgálta az ügyet, s kiderült, hogy a georgiai pilóta vére nem kevesebb mint 49 milligramm alkoholt tartalmazott, ez meghaladta a szigorú törvényi határértéket, amely 20 milligramm alkohol. A pilóta letartóztatását követően a New York-i járatot törölték. Alison Stirling, a seriff azt is elmondta, hogy büntetésként és a közbiztonság védelme érdekében mindenképpen börtönbüntetést kell kiszabni a pilótára.

Március 19-én a bíróság kihallgatta a kétgyermekes apát, akit az Egyesült Államokban korábban két alkalommal is elítéltek alkoholos befolyásoltság alatt történő vezetésért. Pamela Rodgers védőügyvéd elmondta, hogy védence gyógyulófélben lévő alkoholista, és 277 napja nem ivott alkoholt, valamint egy rehabilitációs programot is elvégzett. Továbbá azt is hozzátette, hogy Russell a negyedik pilóta, akit Skóciában azért vontak felelősségre, mert alkoholos befolyásoltság alatt próbált repülni. A védőügyvéd nyilatkozata szerint a pilóta megbánta a tettét.

Lynne Barrie, a Lothian and Borders államügyésze közölte, hogy „Lawrence Russell felelőtlensége sok emberéletet veszélyeztetett, a következmény katasztrófába torkolhatott volna”.

Meggondolatlanul semmibe vette utasai és a személyzet biztonságát. Egy kereskedelmi repülőgép pilótája több száz ember életét tartja a kezében. Mindannyiukat komoly veszélynek tette volna ki

– tette hozzá Lynne Barrie.