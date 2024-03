Donald Trump volt amerikai elnök egy olyan európai vezetővel találkozott, aki Amerika külpolitikájával ellentétben támogatja az oroszokat, illetve kijelentéseket tett arról, hogy elnöksége esetén feltételezhetően mit tenne majd, így a volt elnök törvényt sértett – írta meg a Financial Times.

Lehetséges, Donald Trump megsértette a Logan-törvényt azzal, hogy találkozott Orbán Viktorral – fogalmazott a Financial Times. Mint ismert, harmadik alkalommal is találkozott Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump.

Az Egyesült Államok korábbi elnöke március 8-án, floridai birtokán fogadta a magyar kormányfőt.

A magyar delegáció egy órán keresztül tárgyalt Donald Trumppal és munkatársaival. Ezt követően Orbán Viktor az X-en akkor úgy számolt be, hogy öröm volt meglátogatni Donald Trumpot.

Olyan vezetőkre van szükségünk a világban, akiket tisztelnek, és békét tudnak teremteni. Ő egy ilyen ember! Jöjjön vissza, és hozzon nekünk békét, elnök úr!

A találkozóra a nemzetközi sajtó is reagált, illetve Joe Biden is kifejtette a véleményét róla. Arról, hogy mit mondott, itt írtunk bővebben. Ugyanakkor most a brit gazdasági lap szerint – amit a Mandiner szúrt ki elsőként – az 1799-ben elfogadott büntetőjogi törvény megtiltja, hogy egyesült államokbeli magánszemélyek beavatkozzanak az amerikai és a külföldi kormányok közötti kapcsolatokba.

Szerintük Donald Trump egy olyan európai vezetővel találkozott, aki Amerika külpolitikájával ellentétben támogatja az oroszokat, illetve kijelentéseket tett arról, hogy elnöksége esetén mit tenne majd.

Ezért feltételezhető, hogy a volt elnök törvényt sértett.

Orbán Viktor a találkozót követően azt mondta, hogy Trump esetében „nincs szó zsákbamacskáról”, mivel már volt elnök.