Az utolsó üzenete az volt, hogy „hallom a lövöldözést” – ilyen volt a moszkvai terror az áldozatok szemszögéből

Az oroszországi Crocus City Hallban történt merénylet azonosított áldozatainak száma egyre nő, a vasárnap délutáni adatok alapján számuk 137-re emelkedett az orosz nyomozóbizottság közleménye szerint. Továbbra is zajlik az áldozatok azonosítása.

A legtöbb ember – akiknek a hozzátartozója két nappal a tragédia után sem jelentkezett – tisztában van azzal, hogy kevés az esélye annak, hogy élve viszontlátja őket. De még mindig reménykednek.

Korábbi cikkünkben a megszólalt túlélők nyilatkozatait gyűjtöttük össze, akik elképesztő történeteket mesélnek a félelemről, amit át kellett élniük. A Moszkovszkij Komszomolec orosz hírportál most a támadásban elhunytak személyes történetein keresztül idézte fel az eseményeket.

A Picnic koncert, amely összekötötte őket

A terrortámadás estéjén a Crocus City Hallban egy orosz rockegyüttes, a Picnic adott koncertet.

Alekszej Volkov a terroristák első áldozata lehetett. A tragédia idején nem egy koncertre tartott – éppen ellenkezőleg, munkából indult volna haza. Alekszej a Crocus Expónál dolgozott szerelőként, a berendezések és dekorációk felszerelésére vették fel. Miután megbizonyosodott arról, hogy minden készen áll a show kezdetére, Alekszej elhagyta a koncerttermet – és abban a pillanatban egy bűnözőkből álló autó állt meg a Crocus közelében. Volkovot közvetlen közelről lelőtték.

A koncerten többek közt egy négytagú család – Ilona és Dmitrij Dolina, a 15 éves lányuk, Maria és a 10 éves fiuk, Georgij – tagjai is meghaltak. A házaspár nagyon szerette a Picnic zenekart, többször is elmentek koncertekre, többek között Dmitrij testvérének családjával. Ezúttal a gyerekeiket is magukkal vitték.

A terrortámadás messze legidősebb áldozata Irina Ivanovna Maslennikova volt. A nő április 12-én lett volna 72 éves. „Lelkes rajongója volt a Picnicnek” – emlékszik vissza egy barátja – „minden koncertre úgy ment, mint egy nyaralásra”. Irina Ivanovna szakmáját tekintve építészmérnök volt, nemrég ment nyugdíjba. Maslennikova egyedül ment a Crocus-ba: a lánya visszautasította. A helye az erkélyen volt, utolsó üzenete az volt, hogy „hallom a lövöldözést”. Irina Ivanovnának még volt ideje telefonálni, amikor elhagyta a termet. Ő és még körülbelül húsz másik ember a mosdóba menekült, hogy elbújjon.

Aztán egy lövés hallatszott a kagylóban – és csend.

Lubov Truntova, aki a Moszkva melletti Dubnában lakott, korábban soha nem hallgatta a Picnic zenekart, első alkalommal ment el a zenekar koncertjére. A hozzá közel állók szerint Ljuba aktív ember volt, programozóként dolgozott a Nukleáris Kutatási Intézetben. Halálában van valami furcsa: Ljuba Telegram-oldalából ítélve 23.00 órakor jelentkezett. Arra a kérdésre, hogy hogyan lehetséges ez – annak a tudatában, hogy a terrortámadásnak helyi idő szerint este nyolckor kezdődött – nincs válasz.

Konsztantyin Csernikov, egy barátjától kapott jegyeket, ráadásul az első sorok egyikében. Konsztantyin a feleségével, Nataliával ment a koncertre. Az autója még mindig a Krokus közelében parkol. Nővére nem veszíti el a reményt: „hiszem, hogy a kórházban megtaláljuk őket a sebesültek között. Hiszen vannak olyanok, akik iratok nélkül fekszenek kómában”. A hozzátartozói már kétszer utaztak személyazonosításra – és mindkétszer kiderült, hogy más személyt mutattak be nekik.

Dmitrij Zsurovot sem sikerült azonosítani, felesége kórházba került, de már otthon van. A házaspár a csarnokban volt, amikor a terroristák lövöldözni kezdtek az emberekre. Egy golyó mellkason találta Dmitrijt, ő ráesett a feleségére, testével betakarva őt. A nő megvárta, hogy szünet legyen a lövések között, és kijött a csarnokból. Dmitrij ott maradt a székek között fekve.

A szórakozást az emlékezés válthatja fel

Tatjana Buckaja, az orosz Állami Duma képviselője vasárnap kijelentette, hogy a péntek esti terrortámadásban leégett koncerttermet nem lehet újjáépíteni, és helyette egy emlékhelyet kell létrehozni.

Lehetetlennek tartom, hogy a tragédia helyszínén újra koncerttermet építsenek, ahol szórakoztató rendezvényeket tartanak. Ez lehetetlen! Egy emlékhelyre van szükség. Az emlékezés és a gyász helyére

– idézi az mk.ru a képviselőnő Telegram-bejegyzését. Időközben megkezdődött a személyes tárgyak, dokumentumok és autók kiadása azoknak a személyeknek, akik a terrortámadás napján a komplexumban tartózkodtak.

Az Iszlám Állam később magára vállalta a merényletet, amelyben öt fegyveres vehetett részt. Azonnal megindult a hajtóvadászat. Szombat délelőtt a brjanszki régióban, az ukrán határ mellett fogták el azt a négy terroristát, akit a moszkvai lövöldözéssel gyanúsítanak. Az elkövetők személyazonosságát is nyilvánosságra hozták.

Vlagyimir Putyin orosz elnök elmondta, „nincs jövőjük” azoknak, akik ezt a „barbár támadást” végrehajtották. A teljes beszédet ide kattintva tudja elolvasni.