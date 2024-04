Április elsején Németországban is életbe lépett a marihuána fogyasztást engedélyező törvény. A feltételekhez kötött fűfogyasztást a parlament februárban fogadta el 407 igen és 226 nem szavazat ellenében. Nem bolondok napi tréfa, hogy mától a 18 év felettiek termeszthetnek is kannabiszt és adott mennyiség, 25 gramm lehet is náluk személyes használatra – írja a BBC.

Berlinben vasárnap éjszaka boldog fiatalok vonultak az utcákra, reggae-zenére táncoltak, és éjfélkor rágyújtottak a füves cigarettáikra – immár legálisan. Azt ünnepelték, hogy legálisan már három növényt termeszthetnek, és legfeljebb 50 gramm kannabiszt tárolhatnak is.

Alexander Poitz, a Német Rendőrszakszervezet illetékese azonban nem ilyen vidám, szerinte beköszönthet a káosz az országban, mert új erőre kaphat a feketepiac.

Július 1-től egy új jogszabály tovább folytatja a kannabisz dekriminalizációját, a nem kereskedelmi célú termesztőklubok számára is engedélyezik a termesztést. Ezek az egyesületek maximum 500, németországi lakóhellyel rendelkező embert tömöríthetnek, akik együtt termeszthetnek kannabiszt személyes fogyasztásra. Tagonként havonta maximum 50 gramm kapható.

De szigorú szabályozás vonatkozik az iskolák és a sportlétesítmények körzetére, az épületek bejáratától 100 méteres körben tilos kannabiszt szívni.

A sétálóövezetekben reggel 7 és este 8 között illegális füves cigit pöfékelni, azokat a kiskorúakat pedig, akik kannabiszt fogyasztanak, prevenciós programban való részvételre kötelezik.

A korábban hozott kannabiszbirtoklással kapcsolatos ítéleteket törölhetik, ha nem sértik meg a legfeljebb 25 gramm vagy legfeljebb három növény birtoklásának limitjét. 18 hónap múlva a hatóságok értékelni fogják, nem sértette-e a legalizáció a gyerekek és fiatalok érdekeit.

(Borítókép: Egy férfi rágyújt egy „Nem akarunk bűnözők lenni” feliratú tábla előtt, miközben a kannabisz részleges legalizálását ünneplik a Brandenburgi kapunál Berlinben 2024. április 1-jén. Fotó: Christian Mang / Reuters)