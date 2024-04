A szövetségi hatóságok azt mondják, hogy vizsgálatot folytatnak a Boeing ellen, miután egy bejelentő többször is felvetette két széles törzsű repülőgéptípussal kapcsolatos aggályait, és azt állította, a vállalat megtorló intézkedéseket hozott ellene. A bejelentő, Sam Salehpour, a Boeing mérnöke azt állítja, hogy

a Boeing rövidítéseket alkalmazott a 777-es és 787-es Dreamliner repülőgépek gyártásakor, és a kockázatok katasztrofálisak lehetnek, ahogy a repülőgépek öregednek.

Az informátor panaszáról elsőként a New York Times számolt be. A Szövetségi Légügyi Hivatalhoz (FAA) januárban benyújtott és kedden nyilvánosságra hozott hivatalos panasza nem vonatkozik az újabb 737 Max típusú repülőgépre, amelyet a Szövetségi Légügyi Hivatal már kétszer is repülési tilalom alá helyezett. Salehpour kedden azt mondta, panasza „két olyan minőségi problémát vet fel, amelyek drámaian csökkenthetik a repülőgépek élettartamát.”

Nem azért teszem ezt, mert azt akarom, hogy a Boeing megbukjon, hanem azért, mert azt akarom, hogy sikeres legyen, és megakadályozza a baleseteket

– mondta Salehpour kedden egy konferenciahíváson az újságíróknak. „Az igazság az, hogy a Boeing nem mehet tovább így, ahogy most van. Kicsit jobban kell teljesítenie.”

Az FAA a vizsgálat részeként kihallgatta Salehpourt, mondta el az ügyvédje, Lisa Banks. A hivatal közölte, minden bejelentő panaszát kivizsgálja. „A megtorlástól való félelem nélküli önkéntes bejelentés a repülésbiztonság kritikus eleme” – mondta az FAA. „Erősen bátorítunk mindenkit a légiközlekedési ágazatban, hogy ossza meg az információkat.”

A szenátus egyik albizottsága is foglalkozik az aggályokkal egy jövő heti meghallgatáson. A Boeing nem kommentálta azonnal a 777-esre vonatkozó állításokat, de vitatta Salehpour 787-esre vonatkozó aggályait.

A 787-es szerkezeti integritására vonatkozó állítások pontatlanok, és nem tükrözik az átfogó munkát, amelyet a Boeing végzett a repülőgép minőségének és hosszú távú biztonságának biztosítása érdekében

– áll a vállalat közleményében.

Mi lehet pontosan a baj?

A Boeing 2011-ben szolgálatba állított 787 Dreamliner repülőgépei 50 éves élettartamúak lehetnek – a vállalat szerint egyenként mintegy 44 000 repülést kellene gond nélkül teljesíteniük.

Salehpour panasza szerint azonban a gépet összeszerelő személyzet nem töltötte ki megfelelően az apró réseket, amikor a törzs külön gyártott részeit összekötötték.

Salehpour ügyvédei szerint ez még jobban megviseli a gépet, ami lerövidíti az élettartamát és „katasztrofális” meghibásodás kockázatát hordozza magában.

A vádak nem teljesen újak: 2021-től kezdődően az FAA és a Boeing csaknem két évre leállította az új Dreamlinerek szállítását, amíg a hiányosságokat vizsgálta. A Boeing azt mondta, hogy változtatásokat eszközölt a gyártási folyamatában, és a szállítások végül újraindultak.

Beépítettük a csatlakozási ellenőrzési tevékenységet a gyártási rendszerünkbe, hogy a gyártósorról kikerülő repülőgépek megfeleljenek ezeknek az előírásoknak

– mondta a Boeing.

A 787 Dreamlinereket nem állították le, de az FAA kétszer is vizsgálta a repülőgép összeszerelési folyamatának minőségellenőrzésével kapcsolatos kérdéseket. A vállalat fenntartotta, hogy a repülőgépek biztonságosan repülhettek és repülnek is.

Salehpour ügyvédei szerint az FAA-t meglepte, hogy a panaszán keresztül derült ki, hogy a hiányosságok még mindig problémát jelentenek.

„Szó szerint láttam, hogy emberek ugráltak a repülőgép darabjain, ahogy összeillesszék őket”

– mondta Salehpour. „Azzal, hogy fel-le ugrálsz, deformálod az alkatrészeket, hogy a lyukak ideiglenesen egy vonalba kerüljenek… és nem így kell repülőgépet építeni.”

Véletlen volt a második hiba felfedezése

Salehpour szerint a Boeing megtorolta őt, miután egy másik, a 787-essel és egy másik repülőgéptípussal kapcsolatos aggályait is felvetette. A bejelentő panasza szerint rámutatott a vezetőségnek a 787-es fúrási problémáira, majd „figyelmen kívül hagyták, és végül áthelyezték a 787-es programból a 777-es programba.”

Új szerepkörében Salehpour azt mondta, hogy a karosszériaelemek összeillesztésével kapcsolatos nem megfelelő munkát fedezett fel, és nyomást gyakoroltak a mérnökökre, hogy zöld utat adjanak olyan munkának, amelyet még nem vizsgáltak meg.

Salehpour szerint a problémák összesen több mint 400 darab 777-est és 1000 darab 787-est érintenek.

A Boeing (BA) részvényei kedden 2 százalékot estek.

A Boeingre amúgy is rájár a rúd mostanában, hiszen az elmúlt hetekben is rengeteg probléma volt a cég járataival. Március elején pont egy Dreamliner „műszaki hibája” miatt sérült meg többtucat ember – amelyre a cég is reagált még akkor –, március végén egy Boeing 727-es kettétört leszállás közben, pár napja pedig menet közben zuhant le egy 737-es hajtóműve. A cég vezérigazgatója, Dave Calhoun pedig bejelentette, hogy 202 végén távozik a cég éléről.