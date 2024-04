Késsel támadtak egy püspökre prédikáció közben Ausztráliában

Egész Ausztráliát sokkolta a helyi idő szerint 16 óra körül végrehajtott brutális mészárlás Sydney egyik bevásárlóközpontjában. A nyomozás azóta is intenzíven folyik, a támadó motivációit tekintve több szálon is folynak a vizsgálódások, ugyanakkor a rendőrség szerint az elkövető kifejezetten nőket vehetett célba. Eközben egy másik késes támadás is történt, ahol egy püspök is a célpontok között volt.