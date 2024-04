Egy német utazót egyből letartóztattak, amint landolt a szentpétervári repülőtéren, ugyanis a táskája átkutatásakor néhány szem kannabiszos gumicukrot találtak nála. Egy hónapig titkolták még a letartóztatását is, s noha egyből beismert mindent, májusban már a harmadik tárgyalási napja lesz az orosz bíróságon, ahol akár hét év börtönt is kaphat csempészetért. Addig pedig rács mögött marad és rendőrkutyával kísérik még a tárgyalásra is.