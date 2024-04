Ismét a republikánus frakción belüli ellentétekről szól az amerikai politika, miután a konzervatív Mike Johnson házelnököt több szélsőjobboldali képviselő meg szeretné buktatni, amiért a házelnök kényszerből együttműködik a demokratákkal, hogy Ukrajna megkaphassa a hónapok óta visszatartott amerikai támogatást. Marjorie Taylor Greene már be is nyújtotta a bizalmatlansági indítványát, ugyanakkor még nem kérte, hogy arról szavazzanak. Kérdés, hogy meghúzza-e a ravaszt, amennyiben demokrata segítséggel megszavazzák a Kijevnek szánt támogatásokat, és ha igen, megbuktatják-e a republikánusok a ciklusban második házelnöküket is.