A U.S. News 2023-as globális felmérésében 17 ezer embert kérdezett meg arról, hogy mennyire elégedettek országukban a gyermeknevelés feltételeivel. A lista élén nem meglepő módon a skandináv országok végeztek.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet szerint az olyan skandináv országok, mint Svédország és Norvégia – amelyekről úgy tartják, hogy a legjobb helyek a gyermeknevelésre – a bruttó hazai össztermékük több mint egy százalékát költik a kora gyermekkori nevelésre és gondozásra. Az Egyesült Államok ezzel szemben a GDP kevesebb mint 0,5 százalékát költi erre.

A U.S. News 2023-as globális felmérésében 17 ezer embert kérdezett meg arról, hogy mennyire elégedettek a gyermeknevelés feltételeivel az országukban – szúrta ki a Femina. A rangsor azon alapul, hogy a válaszadók hogyan vélekedtek az országokról az alábbi jellemzőkkel kapcsolatban:

emberi jogok,

családbarát,

nemek közötti egyenlőség,

boldogság,

jövedelmi egyenlőség,

biztonság,

jól fejlett közoktatási és közegészségügyi rendszer.

A rangsorban Magyarország a 28. helyet kapta Dél-Korea után.

A megkérdezettek megítélése alapján ez az öt legjobb ország a gyermeknevelés szempontjából:

5. Hollandia

Hollandiában a gyermek születése után az egyik szülő 26 hét szülői szabadságra jogosult, amely kilenc hét fizetett szabadságot foglal magában, a másik szülő pedig 6 hét fizetett szabadságot kap. Ezen felül a holland oktatásban nem a lexikális tudásra helyezik a hangsúlyt, hanem a kritikai gondolkodásnak jut nagyobb szerep, de fontos még az együttműködés, valamint a gyerekek bátorítása is.

4. Dánia

Dániában 24 hét fizetett szülői szabadság jár mindkét szülőnek. Az oktatásban elsősorban gondolkozni tanítják a gyerekeket, valamint fontosnak tartják, hogy a diákok a feladatok elvégzése közben is jól érezzék magukat. Az éneklés és a szabad levegőn mozgás is mindennapi iskolai élet része, továbbá a „bízz magadban” szemlélet is áthatja az oktatási rendszerüket.

3. Finnország

Finnországban a terhes nők 40 nap fizetett szabadságot vehetnek ki, valamint mindkét szülőnek jár 160 nap szabadság. A finn oktatás ingyenes, csak a felsőoktatásért kell fizetni. Az oktatásra az jellemző, hogy a gyerekek saját igényeit és képességeiket is maximálisan figyelembe veszik, valamint a tanárokat sem korlátozzák.

2. Norvégia

Norvégiában a szülők választhatnak, hogy 49 hét fizetett szabadságot vesznek ki, vagy 59 hét szülési szabadságot a fizetésük 80 százalékával. A norvég oktatási rendszer teljesen ingyenes. A hétköznapi életben alkalmazható tudásra összpontosítanak. Az oktatás alapelve az egyenlőség, és a gyerekeket sem stresszelik.

1. Svédország

Svédországban a szülőknek 480 nap fizetett szülési szabadság jár, örökbefogadás esetén is. A svédek szerint a társadalmat az oktatás révén lehet formálni, emiatt sok pénzt áldoznak rá. Az oktatás ingyenes, a tankönyveket, az eszközöket, az étkezést és az utazásokat is állam állja.