A New York állambeli, etnikailag heterogén New Rochelle-ben található a Trump Plaza nevű lakóépület, aminek tulajdonosai arról fognak szavazni, hogy megváltoztassák-e az épület nevét. A lakókat képviselő szerint a csendes többség a szerintük megosztó politikus nevének levétele mellett áll.

Újabb, Donald Trump nevével ellátott épület lakói dönthetnek úgy, hogy átnevezik az épületet, miután a New York állambeli New Rochelle-ben található Trump Plaza tulajdonosai arról szavaznak, hogy levegyék az egykori elnök nevét az épületről – számol be róla a The Guardian amerikai kiadása.

Sok lakót ugyanis zavar a szerintük megosztó politikus neve, emellett pedig a döntésben az is közrejátszhat, hogy

a Trump névvel ellátott épületekben lévő lakások értékei gyakrabban változnak, mint a piacon lévő más, hasonló ingatlanoké.

Az összesen 194 lakásból álló toronyház lakóit képviselő Greg Root a New York Postnak elmondta, a lakók csendes többsége támogatja a névváltozást – a jobboldali beállítottságú lap szerint mindössze 24-en ellenzik azt. A kérdésről majd a közgyűlésen fognak szavazni.

Egyébként a Trump Plazát nem Trump cége építette, azonban az építtető végül Trump cégcsoportjának adta a fenntartását, aminek szerződése végül 2021-ben járt le, amit nem hosszabbítottak meg – ennek ellenére a The Guardian szerint a Trump Organization továbbra is saját portfóliójaként szerepelteti a honlapján.

Mint ahogy arra a lap emlékeztet, nem ez lenne az első alkalom, hogy Trump nevét eltávolítanák egy épületről.

2016-os megválasztása után három manhattani lakóépület döntött úgy, hogy megszabadulnak a megválasztott elnök nevétől, míg több olyan hotel vagy épület, amit nem maga Trump építtetett, hanem csak névhasználati jogot vásároltak tőle, mondta fel a szerződését a republikánus politikussal – utóbbi miatt egyébként 2016 óta rendkívül lecsökkent a Trump nevével ellátott épületek száma.