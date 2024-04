A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a kínai kollégájával, Vang Jivel folytatott találkozóján azt mondta, hogy a jelenlegi időszak minden korábbinál nagyobb jelentőséget kölcsönöz a kétoldalú viszonynak, és nem csupán azért, mert a két ország idén ünnepli a 75. évfordulóját a diplomáciai kapcsolatok felvételének.

Rámutatott, hogy a világ rendkívüli biztonsági kihívásokkal néz szembe, talán súlyosabb a helyzet, mint bármikor az utóbbi évtizedekben.

Elsősorban a Magyarország szomszédságában több mint két éve kirobbant ukrajnai háborút említette, és hangsúlyozta, hogy a béke oldalán állók határozott elkötelezettségére, s hanjguk felerősítésére lenne szükség.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy a háborúpárti tábor azért is rendkívül hangos, mert a globális NGO-és médiahálózatok támogatását élvezi. „De nekünk is hangosabbá kell válnunk, akik a béke pártján állunk“ – mondta. Továbbá reményét fejezte ki, hogy Magyarország számíthat Kína elkötelezettségére a jövőben is annak érdekében, hogy végre visszatérhessen a béke a térségbe.

A magyar-kínai kapcsolatok előnyei

A miniszter végül kiemelte, hogy a jelenlegi időszak a kétoldalú kapcsolatok szempontjából is lényeges, ugyanis

Kína volt tavaly a legfontosabb beruházó Magyarországon,

az pedig, hogy a kelet-ázsiai ország vállalatai hazánkba helyezik a bizalmukat, segít leküzdeni az ukrajnai háború és a szankciók miatt előállt súlyos nehézségeket. „Az idő mára bebizonyította azt, hogy a magyar-kínai kapcsolat kölcsönös előnyös, és mindkét fél sokat profitálhat belőle” –fogalmazott.

Majd hozzátette: ez világosan bizonyítja, hogy hibás az az európai megközelítés, amely fenyegetésként tekint Kínára. Szavai szerint ehelyett inkább lehetőségként kell tekinteni az együttműködésre Kínával, mert ennek jól láthatóan sok előnye van.